Budżet na 2026 rok. Sommer: Bandyci finansowi powinni hurtem trafić za kraty
Budżet na 2026 rok. Sommer: Bandyci finansowi powinni hurtem trafić za kraty

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie
Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie Źródło: PAP / Paweł Supernak
"Bandyci finansowi, którzy odwalają takie rzeczy powinni hurtem trafić za kraty" – uważa Tomasz Sommer, odnosząc się do różnicy między zaplanowanymi dochodami a wydatkami w przegłosowanym budżecie państwa.

Na 46 posiedzeniu Sejmu większość sejmowa przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2026 rok. Za głosowało 233 posłów, przeciw było 197, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Astronomiczny deficyt w budżecie

Wydatki budżetu państwa w przyszłym roku wyniosą 918,9 mld zł, przy dochodach w wysokości 647,2 mld zł. Oznacza to planowany deficyt 271,7 miliardów złotych (to jest 42 procent planowanych rocznych przychodów państwa). W projekcie nie ma mowy o ograniczeniu żadnych świadczeń socjalnych.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego (55 proc.), określonego w ustawie o finansach publicznych.

Zabezpieczone zostały środki m.in. na: telefon zaufania (30 mln zł), program in vitro (600 mln zł), program "Dobry Start" (1,4 mld zł), program "Aktywny Rodzic" (6 mld zł), wypłatę 13. i 14. emerytury (ok. 31,8 mld zł) oraz 800 plus (ok. 61,7 mld zł).

Dużo na obronność i ochronę zdrowia

W budżecie zostały zaplanowane rekordowe wydatki dotyczące obrony narodowej, przekraczające 200 mld zł, co stanowi 4,81 proc. PKB. Pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na modernizację sił zbrojnych i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Do systemu ochrony zdrowia trafi 247,8 mld zł, co daje 6,81 proc. PKB. Priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Istotne będą także nakłady na drogi i kolej.

W pierwszym czytaniu posłowie opozycji z PiS, Konfederacji i partii Korona Grzegorza Brauna zgłosili wnioski o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu, które z kolei zostały odrzucone przez większość rządzącą.

Sommer: Hurtem za kraty

Redaktor "Najwyższego Czasu" Tomasz Sommer w stanowczych słowach wyraził swój pogląd, że nie tak powinien wyglądać budżet państwa.

"Posłowie przegłosowali budżet na 2026 rok. Dochody wyniosą 647,2 mld zł, wydatki 918,9 mld zł, a deficyt 271,7 mld zł. Czyli brakuje blisko 30 proc. Bandyci finansowi, którzy odwalają takie rzeczy powinni hurtem trafić za kraty" – ocenił.

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: X / DoRzeczy.pl
