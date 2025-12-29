"Liczymy na pozytywną odpowiedź". Ministrowie zwrócili się do Nawrockiego

Wicepremier, szef MON Władysałwa Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Karola Nawrockiego, „żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok”. – Te budżetowe, ale też te których informacja jest oklauzulowana – podkreślił.

Szef MON zaznaczył, iż myśli, że „ważne jest to, by porozmawiać w spokojnej atmosferze z tymi, którzy nadzorują ze strony rządu służby specjalne, którym podlegają w odpowiednim zakresie i z szefami służb wspólnie z panem prezydentem te plany przedstawić”. – Porozmawiać również o nominacjach na pierwszy stopień oficerski – dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że liczy na pozytywną odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego.

Ocenił, że spotkanie z prezydentem będzie ważne dla budowy bezpieczeństwa. – I będzie dobrą informacją na początek roku, a także szansą na uzgodnienie kwestii komunikacyjnych w dalszych etapach współpracy – tłumaczył.

– Jesteśmy wybrani przez naród – zarówno pan prezydent, jak i my. Polacy przekazali nam władzę, chcemy się z tego dobrze wywiązać. Odpowiedzialnością roztropnej władzy jest współpraca, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa. To jest dobro wspólne. Wydaje się to być bardzo jasny przekaz otwartości i chęci współdziałania z naszej strony – powiedział szef MON.

Spór o nominacje oficerskie w SKW i ABW

7 listopada premier Donald Tusk na nagraniu opublikowanym na platformie X, zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów SKW i ABW.

W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki, w opublikowanej tego samego dnia na platformie X, przekazał, że premier „podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP”.

