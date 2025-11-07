"Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej". Tusk uderza w Nawrockiego

Premier Donald Tusk opublikował na platformie X nagranie, na którym powiedział, że „dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej”.

– Miałem być w miejscu, gdzie promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – dodał.

Szef rządu zaznaczył, że takie wnioski płyną do Kancelarii Prezydenta RP zawsze przed Narodowym Świętem Niepodległości, które obchodzimy 11 listopada.

– Ci młodzi ludzie po studiach, po kursach oficerskich, idą tam nie dla kariery. To są patrioci. Wszyscy czekali na te pierwsze stopnie oficerskie. Oni, przyszli bohaterowie, ich rodziny, ich matki. Tam idą Ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór – ocenił.

Donald Tusk zaznaczył, że „i oni właśnie przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski”.

– Nie dostaną tej promocji. Nie wiem, dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów – dodał.

Siemoniak: Cios w system bezpieczeństwa państwa

Z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenił na platformie X, że to „bezprecedensowa odmowa prezydenta podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego”. „Cios w system bezpieczeństwa państwa i uderzenie w ludzi chcących służyć Polsce” – stwierdził.

