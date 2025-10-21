Tusk o akcji służb. Zatrzymano osiem osób

Informację o akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innych służb, w wyniku której zatrzymano osiem osób Donald Tusk przekazał we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne" – napisał szef rządu na platformie X.

twitter

Do wpisu premiera szybko odniósł się minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wyjaśnił on, że sprawy, o których pisze Donald Tusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków. Jak podkreślił, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ściśle współpracuje w tym zakresie ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Policją i Prokuraturą.

Czytaj też:

"To brzmiało jak desperacja". Szok w koalicji po słowach TuskaCzytaj też:

Tusk o ataku na siedzibę PO. "Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni"