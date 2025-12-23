Ukraina chce ekstradycji Rosjanina zatrzymanego przez ABW

11 grudnia media poinformowały, że Aleksandr B., przedstawiciel muzeum Ermitaż w Petersburgu, został zatrzymany w Polsce przez ABW. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała naukowca w Warszawie. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jackiem Dobrzyńskim przyznał w rozmowie z Polsat News, że do akcji doszło 4 grudnia.

Aleksandr B. pełni funkcję kierownika działu archeologii starożytnej w słynnym rosyjskim "Państwowym Ermitażu", jednej z największych światowych instytucji muzealnych tego typu. Do Warszawy trafił jedynie przejazdem, podróżując z Holandii w kierunku Bałkanów. Z informacji opublikowanych na stronie muzeum w Petersburgu wynika, że Aleksandr B. opiekuje się również zbiorem antycznych artefaktów pochodzących z niewielkich miast nad Bosforem oraz z kurhanów na Półwyspie Kerczeńskim. To właśnie działalność badawcza związana z tymi terenami sprawiła, że jest poszukiwany przez władze w Kijowie.

Ukraina chce ekstradycji Rosjanina

RMF FM podaje, że Ukraina złożyła wniosek o ekstradycję rosyjskiego archeologa. "Kijów chce, by pracownik rosyjskiego muzeum Ermitaż, odpowiedział za prowadzenie nielegalnych prac wykopaliskowych na okupowanym przez Rosjan Krymie. Wniosek trafił już do warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Śledczy muszą najpierw ocenić wniosek pod względem formalnym. Sprawdzą, czy nadesłana korespondencja jest zgodna z postanowieniami Europejskiej Konwencji o Ekstradycji z 1957 roku" – podano.

Rozgłośnia zaznacza, że jeśli nie będzie zastrzeżeń w tej kwestii, ocenią, czy zachodzą obligatoryjne przesłanki niedopuszczalności wydania zatrzymanego. "To między innymi podwójna karalność, postępowanie prowadzone w naszym kraju, czy na przykład azyl. Prokuratura wypracuje swe stanowisko i wraz z ukraińskim wnioskiem przekaże sądowi. Najpewniej będzie tam też wniosek o przedłużenie aresztu tymczasowego, który Aleksandrowi B. upływa 13 stycznia. Ostateczna decyzja w sprawie ekstradycji należy do sądu" – zauważa RMF FM.

