Areszt dla mężczyzny podejrzanego o szpiegostwo

"W sobotę 20 grudnia 2025 roku sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 40-letniego obywatela RP, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego). Zatrzymanie tej osoby nastąpiło w wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego" – poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Masowy sabotaż w Europie?

"Financial Times", powołując się na opinię przedstawiciela jednej z europejskich agencji wywiadowczych, opisuje rosyjskie przygotowania do dużej akcji sabotażowej na terytorium Europy. Według informatora, pod szczególną obserwacją mają znajdować się mosty autostradowe oraz linie kolejowe. Infrastruktura ma być aktywnie sprawdzana pod kątem luk w zabezpieczeniach.

Gazeta przypomina o udaremnionych próbach sabotażu. Na początku listopada media donosiły, że jedna z siatek rosyjskich agentów przygotowywała się do wysadzenia samolotów lecących do USA. Zabezpieczone ładunki wybuchowe wystarczyły do przeprowadzenia ataków terrorystycznych w powietrzu na szeroką skalę.

– To, co wie opinia publiczna, to tylko wierzchołek [góry lodowej – przyp. red.]… Jest wiele innych rzeczy, o których rządy postanowiły nie mówić – stwierdził Keir Giles, ekspert ds. Rosji w Chatham House.

Eksperci wskazują, że Rosjanie werbują uchodźców i migrantów z Europy Wschodniej, w szczególności Ukraińców, a także zwykłych kryminalistów. Operacje są kontrolowane zdalnie, za pomocą komunikatorów internetowych.

