"Winę ponosi Tusk". Rzecznik Nawrockiego uderza w premiera

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w Polsat News, pytany o zablokowanie nominacji sędziowskich przez prezydenta Karola Nawrockiego, stwierdził, że „to jest nadużycie uprawnień prezydenckich”.

Ocenił przy tym, że istnieją dwie dziedziny, w których rola głowy państwa ma charakter niemal notarialny. – Sędziowie, gdy cała procedura jest opisana (...), drugie to są nominacje profesorskie. Tu już też za prezydenta Dudy mieliśmy odstępstwo, że jakiś profesor się nie podoba. (...) Też niektórzy bardziej mi się podobali, niektórzy mniej, ale nie przyszło mi do głowy, żeby kwestionować. (...) Uważam to za nieprzyzwoite – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Kwaśniewski skrytykował Nawrockiego. Leśkiewicz odpowiada

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany przez „Fakt” o zarzuty Aleksandra Kwaśniewskiego stwierdził, że „prezydent Karol Nawrocki korzysta z uprawnień przysługujących mu na podstawie Konstytucji”. – Nie można czynić zarzutu prezydentowi, że podejmuje swoje decyzje odpowiedzialnie, kierując się wyłącznie interesem państwa i obywateli. I wykorzystuje do tego określone w art. 144 ustawy zasadniczej prerogatywy – powiedział.

Rafał Leśkiewicz przypomniał, że od początku pełnienia urzędu prezydent Karol Nawrocki podpisał 88 ustaw, a zawetował jedynie 15. – Tych, które zawierały złe rozwiązania prawne, a na psucie prawa nigdy zgody pana prezydenta nie będzie – podkreślił.

Mówiąc zaś o zablokowaniu nominacji sędziowskich, rzecznik prezydenta ocenił, że „w przypadku nominacji sędziowskich, prezydent Nawrocki dał jasny sygnał, że sędziowie angażujący się politycznie, łamiąc w ten sposób postanowienia konstytucji, nie mogą liczyć na awanse zawodowe”.

Spór o nominacje w służbach specjalnych

Odnosząc się zaś do wstrzymanych nominacji w służbach specjalnych, odpowiedział, że „winę za dotychczasowy brak nominacji oficerskich ponosi premier Donald Tusk, który zabronił szefom służb specjalnych spotkania z prezydentem RP”. – Pan premier wziął przyszłych oficerów za zakładników, w prowadzonej przez siebie cynicznej grze politycznej. Czekamy na spotkanie z szefami służb, by omówić wnioski o nadanie pierwszych stopni oficerskich. Zatem ruch jest po stronie pana premiera – stwierdził.

7 listopada premier Donald Tusk na nagraniu opublikowanym na platformie X, zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów SKW i ABW.

W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki, w opublikowanej tego samego dnia na platformie X, przekazał, że premier „podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP”.

