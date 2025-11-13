Kim są sędziowie, których nominacje zablokował prezydent? Oto pełna lista

Nawrocki, odmawiając w środę nominacji 46 sędziów, zapowiedział, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację i awans.

Prezydent mówił o sędziach, którzy "słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej".

Żurek powiedział na konferencji prasowej, że Nawrocki powinien uzasadnić swoją decyzję o odmowie awansów i że jego resort czeka na imienną listę sędziów. Później ministerstwo poinformowało, że z Kancelarii Prezydenta dotarło pismo w tej sprawie, lecz bez uzasadnienia.

Ujawniono listę sędziów, których nominacji odmówił prezydent

Komu Nawrocki odmówił nominacji? Według Onetu, na liście jest m.in. 38 sędziów rejonowych, którzy mieli dostać awans do sądów okręgowych, czyli na drugi szczebel sądowniczej struktury. "Część z nich już pracuje na czasowych delegacjach do sądów okręgowych – w takich przypadkach prezydencka nominacja miała być zatwierdzeniem stanu faktycznego" – czytamy.

Portal napisał, że nie ma w tym gronie żadnego ze znanych sędziów, którzy krytykowali działania PiS w wymiarze sprawiedliwości, a większość stanowią szeregowi sędziowie z sądów rejonowych, których – zdaniem Onetu – Nawrocki "ukarał tylko za to, że podpisywali listy" w sprawie sytuacji w sądownictwie.

"Chodzi przede wszystkim o akcję z 2021 r., gdy rekordowe 4 tys. sędziów podpisało się pod listem wzywającym rząd PiS do respektowania orzeczeń TSUE, które kwestionowały tzw. reformy sądowe Zbigniewa Ziobry" – wskazano w tekście.

Lista sędziów zablokowanych przez Nawrockiego

Na liście opublikowanej przez Onet są sędziowie sądów okręgowych:

1. Artur Achrymowicz – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowany do Sądu Apelacyjnego w Lublinie,

2. Ziemowit Barański – sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

3. Rafał Cieszyński – sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

4. Anna Czarniecka-Kleszcz – sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

5. Renata Gąsior – sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga,

6. Mariusz Jaroszyński – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,

7. Lucyna Stąsik-Żmudziak – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowana do Sądu Apelacyjnego w Lublinie,

8. Dariusz Stępiński – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.

Lista obejmuje również sędziów sądów rejonowych:

1. Robert Bełczącki – sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa,

2. Magdalena Berczyńska-Bruść – sędzia Sądu Rejonowegow Kaliszu,

3. Paweł Betlejewski – sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie, delegowany do Sądu Okręgowego w Częstochowie,

4. Katarzyna Bójko-Narczewska – sędzia Sądu Rejonowego w Kartuzach, delegowana do Sądu Okręgowego w Gdańsku,

5. Piotr Czerczak – sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie,

6. Paweł Czerwiński – sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu,

7. Grażyna Dąbrowska-Furman – sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,

8. Eliza Feliniak – sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia,

9. Aneta Felka-Duszczak – sędzia Sądu Rejonowego w Świebodzinie,

10. Irena Flotyńska – sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto,

11. Ewa Grudzień – sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie,

12. Łucja Gruszczyńska – sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku, delegowana do Sądu Okręgowego w Rybniku,

13. Gabriela Jarawka – sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju,

14. Ewa Karp-Siekludzka – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza,

15. Katarzyna Karwowska – sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu,

16. Marcelina Kasprowicz – sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie,

17. Marcin Kląskała – sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia,

18. Radosław Kopeć – sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie,

19. Anna Kowalczyk – sędzia Sądu Rejonowego w Oławie,

20. Barbara Kowalczyk – sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu,

21. Agnieszka Łężna – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

22. Agnieszka Mękal – sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

23. Radosław Molenda – sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, delegowany do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

24. Agata Piecuch-Plewa – sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków,

25. Cezary Podsiadlik – sędzia Sądu Rejonowego w Żorach,

26. Joanna Pol-Kulig – sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia,

27. Tomasz Poprawa – sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, delegowany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

28. Joanna Rawska-Szklarz – sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, delegowana do Sądu Okręgowego w Szczecinie,

29. Dariusz Rogala – sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia,

30. Magdalena Rzeszutek-Jaworska – sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków,

31. Anna Słysz-Marcinów – sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu,

32. Aleksandra Sobczak-Michalak – sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku,

33. Marzena Stochel-Miryńska – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty,

34. Katarzyna Szafrańska – sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

35. Agnieszka Świderska – sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków,

36. Katarzyna Tarkowska-Miksza – sędzia Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim,

37. Aneta Tomasik-Żukowska – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty,

38. Magdalena Zdrzałka-Szymańska – sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

