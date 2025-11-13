Kolejna odsłona sporu prezydenta z premierem? "Z Pałacu płyną sygnały"

Konflikt prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem nabiera rozpędu. Pod koniec zeszłego tygodnia głowa państwa zawetowała ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Wywołało to falę krytyki ze strony środowisk lewicowych, rozczarowania nie kryła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Karol Nawrocki postanowił również, że nie podpisze nominacji 136 osób na pierwszy stopień oficerski w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Szef rządu ocenił, że "to dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem". – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – wyjaśniła z kolei głowa państwa.

W środę prezydent ogłosił, że nie podpisze nominacji 46 sędziów, którzy – jak stwierdził – "kwestionują porządek konstytucyjno-prawny RP". – Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa – tłumaczył.

Prezydent Nawrocki zwoła Radę Gabinetową?

Najprawdopodobniej nie jest to koniec napięć na linii Nawrocki-Tusk. Według informacji portalu DoRzeczy.pl, z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały o planowanym zwołaniu kolejnego posiedzenia Rady Gabinetowej, czyli rządu pod przewodnictwem prezydenta. Jednym z tematów najprawdopodobniej będzie trudna sytuacja publicznej służby zdrowia, którą obóz głowy państwa określa mianem "dramatycznej".

Choć do kasy Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło dodatkowe 3,5 mld zł, dziura w tegorocznym budżecie NFZ wciąż jest potężna i może wynieść nawet 14 mld zł. Z wielu miejsc w całej Polsce dochodzą informacje o odwoływanych i przesuwanych na rok 2026 zabiegach, w związku z wyczerpaniem limitów finansowania przez NFZ. Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym zaprzecza, że pacjenci onkologiczni nie są przyjmowani do szpitali.

Kilka dni temu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił w Radiu Zet, że sytuacja w polskiej służbie zdrowia "jest wyjątkowo trudna, bardzo niepokojąca dla wszystkich pacjentów". – Bez wątpienia ta sytuacja pana prezydenta niepokoi i bez wątpienia pan prezydent będzie oczekiwał załatwienia przez rząd tej sprawy, przede wszystkim znalezienia środków na to, by pokryć zadłużenie szpitali – stwierdził.

Na pytanie o to, czy istnieje szansa na zwołanie Rady Gabinetowej w sprawie dramatycznej sytuacji w placówkach medycznych, Leśkiewicz odparł, że nie jest to wykluczone. – Sytuacja dramatyczna. Po niecałych dwóch latach rządzenia przez Donalda Tuska szpitale są w ruinie – ocenił.

