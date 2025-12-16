"Reakcja troszkę przesadzona". Kaczyński odniósł się do głośnej decyzji Nawrockiego

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się pod koniec listopada w Moskwie z Władimirem Putinem.

Nawrocki odwołał spotkanie z Orbanem

Po tym, jak doszło do spotkania szefa węgierskiego rządu z przywódcą Rosji, Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że „prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską”.

Marcin Przydacz zauważył, że Karol Nawrocki „odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu”.

Prezydent Karol Nawrocki miał być na Węgrzech dwa dni – 3 i 4 grudnia. W środę, 3 grudnia, w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej oraz w czwartek, 4 grudnia, w Budapeszcie z oficjalną wizytą, podczas której miał spotkać się z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Viktorem Orbanem.

Kaczyński skomentował decyzję prezydenta

Do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odwołaniu spotkania z Viktorem Orbanem, odniósł się Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

– Ja uważam, że to była reakcja troszkę przesadna, ale ja rozumiem prezydenta Nawrockiego – powiedział w rozmowie na Kanale TAK!

Prezes PiS przypomniał o poglądach Viktora Orbana na temat stosunków z Rosją i Niemcami, które wynikają z odmiennych doświadczeń. – Prezydent podjął inną decyzję, to już się stało, nie warto się nad tym zastanawiać. Różnica w doświadczeniach w tej akurat sprawie jest ogromna i w związku z tym sądzę, że stąd ta decyzja – stwierdził.

