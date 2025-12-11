Ujawniono plan Orbana na wypadek przegranej w wyborach. Oto co zamierza

Według nich, premier Viktor Orban, jeśli jego partia Fidesz przegra przyszłoroczne wybory, rozważa możliwość objęcia urzędu prezydenta Węgier i stara się zmienić ustawodawstwo, aby rozszerzyć uprawnienia głowy państwa.

Z uwagi na mało optymistyczne wyniki sondaży, Orban rzekomo zaczyna szukać możliwości pozostania u władzy, nawet jeśli Fidesz poniesie porażkę w wyborach, które odbędą się w kwietniu 2026 r.

Według źródeł agencji Bloomberg, Orban miał wspomnieć o swoich zamiarach podczas spotkania z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu w listopadzie, stwierdzając, że plan ten "zawsze był rozważany".

Biuro prasowe partii nie odpowiedziało na prośbę o komentarz, jednak rzecznik Orbana Zoltan Kovacs napisał później w mediach społecznościowych, że takie plotki są przejawem "zwykłych lewicowych fake newsów".

Orban prezydentem Węgier? Plan na wypadek przegranej Fideszu

Nawet jeśli Fidesz wygra kwietniowe wybory, Orban może uznać za wygodniejsze objęcie urzędu prezydenta i skupienie się bardziej na polityce zagranicznej, powierzając jednocześnie rządzenie jednemu ze swoich zaufanych współpracowników, np. obecnemu ministrowi budownictwa i transportu Janosowi Lazarowi.

Jeśli Fidesz zostanie pokonany, Orban jako prezydent będzie próbował uniemożliwić swojemu głównemu rywalowi, liderowi opozycyjnej partii TISZA, Peterowi Magyarowi, radykalną zmianę polityki Węgier.

Aby zrealizować ten scenariusz, Orban musiałby działać szybko, póki ma większość w parlamencie (który wybiera głowę państwa na Węgrzech). Oznaczałoby to również, że obecny prezydent Tamas Sulyok musiałby przedwcześnie ustąpić ze stanowiska, które objął w 2024 r.

10 grudnia węgierski parlament zatwierdził projekt ustawy Fideszu, który ma utrudnić odsunięcie prezydenta od władzy w przyszłości.

