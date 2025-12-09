"Narody gniją, przywódcy są słabi". Trump miażdży UE, ale chwali dwa kraje

Jego wypowiedzi, jedne z najbardziej dosadnych w odniesieniu do sojuszników z UE, zbiegły się z publikacją nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, w której Europa została opisana jako region słaby, źle zarządzany i wymagający politycznej korekty.

"Europa nie radzi sobie dobrze pod wieloma względami"

Donald Burns Trump przyznał podczas rozmowy, że zna wielu europejskich polityków – zarówno tych, których lubi, jak i takich, których ocenia negatywnie. Jego ogólna diagnoza jest jednak jednoznaczna: – Europa nie radzi sobie dobrze pod wieloma względami – powiedział.. Prezydent USA podkreślał również, że wśród europejskich polityków trafiają się zarówno liderzy kompetentni, jak i "naprawdę głupi".

W opinii Trumpa europejskie elity polityczne koncentrują się nie na skuteczności, lecz na "byciu poprawnymi politycznie", co jego zdaniem prowadzi do osłabienia całych państw. Pytany, czy jego słowa mają obudzić Europę i sprowokować ją do działania, odpowiedział: – Nie. Myślę, że są słabi. Myślę, że nie wiedzą, co robić.

Polska i Węgry są wyjątkami

Choć ogólna ocena kontynentu była druzgocąca, Trump wskazał dwie pozytywne dla niego kwestie: Polskę oraz Węgry. Chwalił przede wszystkim podejście tych krajów do migracji, stawiając je w kontrze do "większości europejskich narodów". O Viktorze Orbánie mówił: – Orban świetnie radzi sobie z migracją. O Polsce: – Polska również pod tym względem wykonała świetną robotę. Natomiast resztę kontynentu opisał słowami: – Większość europejskich… no cóż, narodów… one gniją. One gniją.

Według Trumpa obecna europejska polityka migracyjna, nawet mimo zachodzących w niej zmian, może doprowadzić do sytuacji, w której niektóre państwa "nie będą już krajami zdolnymi do życia".

"Dużo mówią i nic nie tworzą"

W kontekście wojny na Ukrainie Trump powtórzył obiegową opinię, jakoby Europa była bierna i nieskuteczna: – Dużo mówią i nic nie tworzą. Jednak jednym z najbardziej kontrowersyjnych wątków wywiadu była kwestia ukraińskich wyborów prezydenckich. Trump stwierdził, że Ukraina powinna je przeprowadzić, sugerując, że obecne władze celowo opóźniają głosowanie: – Myślę, że nadszedł czas. Władze wykorzystują wojnę, by ich nie organizować – powiedział. Jego zdaniem brak wyborów oznacza odejście od zasad demokratycznych: – Dochodzi do tego, że to już nie jest demokracja.

Jednocześnie Trump ocenił Ukraińców jako "bardzo odważnych", ale podkreślił, że Rosja posiada przewagę, która według niego w dłuższej perspektywie przeważy na niekorzyść Ukraińców.

Warto podkreślić, że wywiad z Donaldem Trumpem pojawił się tuż po publikacji nowej amerykańskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. W przesłanym tekście wskazano, że dokument traktuje Europę jako region słaby i wymagający zmiany kursu.

