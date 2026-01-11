Niemcy chcą nowej misji NATO po słowach Trumpa

Jak informuje agencja Bloomberg, Niemcy chcą wzorować się na trwającej misji NATO Baltic Sentry, którą rozpoczęto rok temu w celu ochrony krytycznej infrastruktury na Morzy Bałtyckim. Celem Arctic Sentry miałoby być wzmocnienie kontroli na tym obszarze oraz złagodzenie napięć, jakie powstały w Sojuszu po ostatnich wypowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Chociaż prezydent USA Donald Trump od dawna rozważał włączenie Grenlandii do Stanów Zjednoczonych ze względów bezpieczeństwa narodowego, jego zainteresowanie tą samorządną wyspą, będącą częścią Królestwa Danii, wzrosło w ostatnich dniach po śmiałej operacji USA mającej na celu pojmanie przywódcy Wenezueli" – czytamy w artykule.

Dziennikarze wskazują, że w ostatnich dniach wicekanclerz Lars Klingbeil zaapelował do Stanów Zjednoczonych o poszanowanie suwerenności Grenlandii i prawa międzynarodowego.

– O przyszłości Grenlandii powinny decydować wyłącznie Dania i Grenlandia. Suwerenność terytorialna i integralność terytorialna muszą być respektowane. Te zasady prawa międzynarodowego obowiązują wszystkich, w tym Stany Zjednoczone. Współpracujemy jako sojusznicy NATO, aby wzmocnić bezpieczeństwo w Arktyce, a nie działamy przeciwko sobie – podkreślił polityk.

Obawy Europy

Operacja wojskowa USA przeprowadzona w minionym tygodniu, w wyniku której pojmano przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro, rozbudziła obawy, że podobny los może spotkać Grenlandię.

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot poinformował, że temat wyspy pojawi się w środę (7 stycznia) w rozmowach z ministrami spraw zagranicznych Polski i Niemiec. W Paryżu odbędzie się spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego, w którym uczestniczył będzie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i szef MSZ Niemiec Johann Wadephul.

Agencja prasowa Reuters podała, że sojusznicy USA, w tym Francja i Niemcy, ściśle współpracują nad planem reakcji na groźbę przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.

Czytaj też:

"Zrobimy coś, czy im się to podoba, czy nie". Trump mocno o sojuszniku z NATOCzytaj też:

"Bardzo mnie martwi". Tusk o Grenlandii, Trumpie i sojuszu z USA