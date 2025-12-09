Nowa strategia USA. Ten zapis KE przyjęła z zadowoleniem

Biały Dom przedstawił w piątek nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA. Dokument został podpisany w listopadzie przez prezydenta Donalda Trumpa. Strategia zakłada gruntowną reorganizację polityki Ameryki wobec Europy i wzywa rządy państw europejskich do odzyskania suwerenności narodowej, przywrócenia otwartej debaty, zabezpieczenia swoich granic i ograniczenia zależności od scentralizowanej biurokracji Unii Europejskiej.

W dokumencie Amerykanie zwracają uwagę, że Europa stała się blokiem politycznym przeregulowanym i coraz bardziej cenzurującym, który ponadto utracił "pewność siebie" i stanął w obliczu "wymazania cywilizacyjnego" z powodu lat niekontrolowanej imigracji.

KE: Trzeba zwiększyć presję na Rosję

W stanowisku przekazanym PAP Komisja poinformowała, że z zadowoleniem przyjmuje fakt, że priorytetem nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA jest zakończenie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Jak dodała, UE i USA wspólnie są odpowiedzialne za wspieranie trwałego pokoju. Jej zdainem ta misja wymaga dalszego wspierania Ukrainy, co wiąże się z wzmonieniem presji na Rosji.

– Europa pozostaje strategicznie i kulturowo istotna dla Stanów Zjednoczonych, a handel transatlantycki pozostaje jednym z filarów światowej gospodarki i amerykańskiego dobrobytu – mówiła.

Europa zwiększa swoje zdolności obronne

Hipper zaznaczyła, że wciągu ostatnich kilku lat Europa zaczęła wzmacniać swoje zdolności obronne i bazę przemysłową w dziedzinie obronności. – I robimy to w coraz szybszym tempie. Europa znacząco zwiększa inwestycje w obronność - zarówno w celu wzmocnienia własnego bezpieczeństwa, jak i w dalszym ciągu wnosząc decydujący wkład w Sojusz, a także podejmując skoordynowane wysiłki na rzecz rozwoju przemysłu obronnego w celu produkcji kluczowych zdolności. Właśnie dlatego Komisja stworzyła warunki dla dodatkowego pakietu inwestycyjnego o wartości 800 mld euro w marcu 2025 r. – podkreśliła.

Rzecznik KE podkreśliła wyjątkowe znaczenie partnerstwa UE-USA. - Wierzymy w ciągłą wagę tego partnerstwa dla wspierania interesów po obu stronach Atlantyku, a także dla utrzymania porządku międzynarodowego opartego na zasadach – zakończyła.

