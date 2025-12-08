AfD liczy na wsparcie Trumpa? "Od miesięcy w partii słychać jedno zdanie"

Według medialnych doniesień, Alternatywa dla Niemiec "rozbudowuje sieć kontaktów" z Partią Republikańską i współpracownikami Donalda Trumpa. Jak stwierdził niemiecki tygodnik "Der Spiegel", celem AfD jest "przekonanie USA do wywarcia presji na rząd Niemiec i zdobycie wsparcia Waszyngtonu w obliczu możliwego zakazu działalności".

W Niemczech sukcesywnie rośnie poparcie dla AfD. W październikowym sondażu Alternatywa dla Niemiec zdobyła 27 proc. To najwyższy wynik tego ugrupowania w historii. W niemieckich mediach głównego nurtu AfD jest określana jako "organizacja prawicowo-ekstremistyczna".

Sojusz AfD z partią Trumpa?

W poniedziałek "Der Spiegel" podał, że od początku roku politycy AfD regularnie podróżują do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotykają się z Republikanami, pracownikami amerykańskiej administracji, doradcami prezydenta USA Donalda Trumpa oraz konserwatywnymi aktywistami, komentatorami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Członkowie Alternatywy dla Niemiec mają zabiegać w Waszyngtonie o poparcie ośrodków władzy, by wpłynąć na sytuację polityczną w swoim kraju. "Od miesięcy w partii słychać jedno zdanie: Waszyngton jest kluczowy" – napisał tygodnik, powołując się na źródła w AfD.

"Der Spiegel" przekazał, że co najmniej trzech posłów Alternatywy dla Niemiec złoży w tym tygodniu wizytę w Waszyngtonie i Nowym Jorku, gdzie m.in. spotka się z przedstawicielami młodzieżówki Partii Republikańskiej (The New York Young Republican Club).

Tygodnik ocenił, że podróże delegacji AfD do Stanów Zjednoczonych "wyglądają na coś więcej niż zwykłe przyjacielskie wizyty między ideologicznymi sojusznikami". Zwrócono przy tym uwagę, że spotkania odbywają się w okresie "gwałtownego pogorszenia relacji" między USA a Europą. Kilka dni temu ukazała się bowiem nowa amerykańska strategia bezpieczeństwa. Dokument wywołał zaniepokojenie w krajach Starego Kontynentu.

