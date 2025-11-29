Nie chcą młodzieżówki AfD. Kilkanaście tysięcy osób wyszło na ulice

W sobotę (29 listopada) w Giessen w środkowych Niemczech odbył się kongres założycielski nowej organizacji młodzieżowej Alternatywy dla Niemiec (AfD). Z powodu ulicznych protestów wydarzenie rozpoczęło się z ponad dwugodzinnym opóźnieniem.

Protestujący, związani m.in. z Antifą i innymi organizacjami przedstawiającymi się jako "antyfaszystowskie", próbowali blokować ulice wokół hali, w której zorganizowano spotkanie AfD. Według "Deutsche Welle", manifestacja przeciwko założeniu nowej młodzieżówki Alternatywy dla Niemiec zgromadziła ponad 15 tys. uczestników.

Giessen: Starcia z policją, są ranni

W Giessen doszło do starć z policją. Uszkodzono kilka pojazdów i latarni. Mundurowi zostali obrzuceni kamieniami. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu pieprzowego. Około 10 "aktywistów" trafiło do szpitala z lekkimi obrażeniami – przekazała agencja prasowa DPA.

Poprzednia organizacja młodzieżowa związana z Alternatywą dla Niemiec – Junge Alternative – została rozwiązana wiosną, po tym jak odłączyła się od niej partia AfD. Nowa młodzieżówka przyjęła nazwę Generation Deutschland. Na jej przewodniczącego wybrano posła do parlamentu krajowego Brandenburgii Jeana-Pascala Hohma. – Oczekujemy, że cała organizacja młodzieżowa zostanie postawiona na stabilnych podstawach i będzie współpracować ramię w ramię z partią macierzystą, czyli z nami – powiedziała niedawno przewodnicząca AfD Alice Weidel.

W sobotę na platformie X polityk odniosła się do protestów przeciwko założeniu nowej organizacji młodzieżowej. "Brutalny lewicowy tłum atakuje wolność słowa i zgromadzeń. Czas zapytać o odpowiedzialność polityczną" – napisała.

W Niemczech sukcesywnie rośnie poparcie dla AfD. W październikowym sondażu Alternatywa dla Niemiec zdobyła 27 proc. poparcia. To najwyższy wynik, jaki ta partia uzyskała w historii.

