Polityk AfD atakuje polski rząd. "Sikorski błazen"

W mediach społecznościowych zawrzało po serii wpisów Fabiana Keubela, polityka niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), który zarzucił Polsce między innymi antyniemieckość. W swoich postach na X Keubel skrytykował Polaków, pisząc, że "polska tożsamość opiera się na poczuciu krzywdy". "Polacy postrzegają siebie jako wielką, godną politowania ofiarę europejskiej historii. Są po prostu Afroamerykanami Europy" – wyraził swoją opinię polityk.

Teraz polityk zaatakował Radosława Sikorskiego oraz rząd Donalda Tuska. "Fakt, że ten sam błazen narzeka teraz na domniemane akty sabotażu, nigdy nie przestanie być zabawne. Jak ktokolwiek może brać taki rząd na poważnie? Niemożliwe" – napisał polityk AfD. Była to odpowiedź na słowa Sikorskiego, który w związku z sabotażem na kolei zarzucił Rosji akt terroru.

Do swojego wpisu Keubel dodał również zdjęcie dawnego wpisu Sikorskiego, na którym polski polityk zamieścił zdjęcie wysadzonego Nord Streamu z napisem "Thank you, USA".

Burza wokół wpisów polityka AfD

Poprzedni wpis Keubel skomentował m.in. polski premier. Donald Tusk nawiązał od razu do opozycji, twierdząc, że dla prezydenta oraz liderów PiS i Konfederacji AfD jest "ulubioną partią".

"Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są 'Afroamerykanami Europy' z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!" – oburza się Tusk.

Premierowi odpowiedział już Sławomir Mentzen. Polityk stwierdził, że Fabian Keubel nie jest żadnym liderem Alternatywy dla Niemiec.

"Z tego typa taki lider AfD, jak z Zembaczyńskiego lider KO. Nie potrafi Pan zdania napisać, żeby w nim kłamstwa nie było" – napisał Mentzen na portalu X.

