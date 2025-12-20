Warzecha: Ukraina dostała pieniądze w prezencie. Braun urośnie na wizycie Zełenskiego

Dzisiaj kilka słów na temat tego, co dzieje się wokół Ukrainy i krótko na temat wizyty pana prezydenta Zeleńskiego w Warszawie. Ja bym postawił taką tezę na początku, że ta wizyta spowoduje dalszy wzrost notowań pana Grzegorza Brauna.

Dlatego, że dzieje się ona w kontekście, kiedy część wyborców może mieć znów wrażenie i w wyniku tego kontekstu mogą mieć wrażenie i nie będzie to wrażenie bezpodstawne, że Polska znów za friko czy za frajer staje się donatorem Ukrainy. Mamy tutaj takie sprawy jak poparcie pana prezydenta Nawrockiego dla przekazania, przypominam za darmo, MIG-ów 29 Ukrainie, bo to zobowiązanie do jakiegoś kwit pro quo, które teoretycznie w tej decyzji niby jest, ono nie jest wiążące. To nie jest tak, że jest to wiązana transakcja. My mamy przekazać samoloty i ewentualnie jak się uda to uzgodnić, to może Ukraina w zamian przekaże nam jakieś swoje technologie. Tak jakbyśmy nie przekazali dotychczas Ukrainie wystarczająco dużo sprzętu. A więc jest to jedna sprawa.