AfD przebiło kolejną granicę. Rekord w nowym sondażu

W Niemczech sukcesywnie rośnie poparcie dla Alternatywy dla Niemiec. Przypomnijmy, że partia jest uznawana przez niemiecki kontrwywiad za "częściowo skrajnie prawicową". Strona lewico-liberalna zarzuca jej ekstremizm, a w skrajnych przypadkach nawet faszyzm.

Tymczasem według najnowszego sondażu instytutu INSA, przygotowanego na zleceni dziennika "Bild", na ugrupowanie to chce głosować 27 proc. Niemców. To najwyższy wynik wśród wszystkich partii i wzrost o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem.

Spadki poparcia dla rządzących ugrupowań

Niemcy odwracają się jednak od rządzących formacji. Na drugim miejscu znalazł się blok chadecki CDU/CSU, który może liczyć na 24,5 proc. głosów. Z kolei SPD, współtworząca obecnie rząd, utrzymuje poparcie na poziomie 14 proc.

Łącznie obie partie rządzące uzyskałyby więc 38,5 proc., co stanowi najniższy wynik od sześciu lat. Niższe notowania odnotowano jedynie latem 2019 roku, kiedy poparcie spadło do 38 proc.

Ponadto w badaniu po 11 proc. poparcia zdobyły Zieloni oraz partia Lewica. Trendy są jednak przeciwstawne – poparcie dla Zielonych stopniowo maleje, natomiast Lewica stopniowo zyskuje nowych zwolenników.

Z sondażu wynika także, że do Bundestagu nie dostałyby się obecnie liberalna FDP (4 proc.) ani lewicowo-populistyczny sojusz BSW (4,5 proc.), ponieważ oba ugrupowania nie przekroczyłyby pięcioprocentowego progu wyborczego.

Szokujące wpisy polityków AfD

Politycy partii Alternatywa dla Niemiec ostro zaatakowali Polskę po decyzji o niewydaniu Berlinowi Ukraińca podejrzanego o wysadzenie Nord Stream.

"Państwo polskie staje się wspólnikiem terrorystów. Wstrzymać fundusze unijne. Zabezpieczyć granice. Rygorystycznie sprawdzać wizy pracownicze. Rozszerzyć kontrole w sprawie nielegalnego zatrudnienia" – napisał Kay Gottschalk.

"Czy wspominałem już kiedyś, że Polacy od jakiegoś czasu naprawdę działają mi na nerwy? Nie różni się to niczym od Ukrainy" – stwierdził Hans-Thomas Tillschneider. Z kolei Fabian Keubel uważa, że "dopóki Polska będzie nadal tak wrogo nastawiona do Niemiec, nie powinniśmy dłużej traktować jej jako państwa przyjaznego".

