ZUS apeluje do seniorów. Przez nieuwagę mogą stracić wszystkie oszczędności

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy czujność wielu osób, a zwłaszcza seniorów, jest mniejsza. Sytuację próbują wykorzystać oszuści i złodzieje. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, aby zachować ostrożność i dokładnie sprawdzać z kim mamy do czynienia. Jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystania łatwowierności i ufności starszych osób jest podawanie się za pracownika ZUS.

Zakład przypomina, że, poza nielicznymi wyjątkami, jego pracownicy nigdy nie kontaktują się ze świadczeniobiorcami bezpośrednio. Kanałami kontaktu są bowiem poczta lub bezpośrednia wizyta klientów w placówkach. Dodatkowymi możliwościami są oczywiście e-wizyty lub wideorozmowy, a także poprzez systemy PUE/eZUS.

– Ze swoimi klientami Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontaktuje się przede wszystkim drogą pocztową, a także podczas ich osobistej wizyt w placówkach Zakładu lub e-wizyty, czyli wideorozmowy. Jeśli emeryt lub rencista wybrał taką możliwość również przez Platformę Usług Elektronicznych PUE/eZUS. Osobiste odwiedziny w domu seniora przez pracowników ZUS-u są wyjątkowo rzadkie i dotyczą ściśle określonych sytuacji – informuje Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy w województwie warmińsko-mazurskim.

Kiedy pracownik ZUS może zapukać do drzwi?

Jedynym przypadkiem, kiedy pracownik ZUS pojawia się w mieszkaniu seniora to sytuacja, w której beneficjent obchodzi setne urodziny. Wtedy może spodziewać się odwiedzin urzędnika, który złoży życzenia urodzinowe.

Druga sytuacja dotyczy przypadku ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny lub świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jeśli stan zdrowia wnioskującego nie pozwala na zjawienie się w placówce ZUS, wtedy lekarz-orzecznik pojawi się w jego mieszkaniu.

Jedyna sytuacja, w której pracownik ZUS może złożyć wizytę bez konkretnej zapowiedzi, jest kontrola zwolnień lekarskich.

Czytaj też:

"Pracownicy są na skraju wytrzymałości". Wrze w ZUSCzytaj też:

Program ZUS bije rekordy popularności. Sprawdź, czy ty też możesz skorzystać