330 zł dodatku do emerytury. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu pokrycia wydatków związanych zapewnieniem opieki lub pomocy w codziennym funkcjonowaniu osób, które kończą 75 lat.

Dla kogo dodatek pielęgnacyjny

Prawo do otrzymania dodatku posiadają osoby, które ukończyły 75. rok życia oraz osoby młodsze, jeśli posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

W pierwszym z wymienionych przypadków seniorzy otrzymują dodatek automatycznie. Jest on wypłacany łącznie z emeryturą. W drugim należy złożyć wniosek oraz przedstawić wspomniane wyżej orzeczenie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do najbliższego oddziału ZUS, przesłać pocztą lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). ZUS musi rozpatrzyć wniosek w terminie 30 od jego złożenia.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego to 330,07 zł miesięcznie. Co roku w marcu podlega on waloryzacji.

Świadczenie może być przeznaczone na zakup np. sprzętu medycznego, leków i suplementów. Można go także przeznaczyć wsparcie w opiece dziennej nad seniorem.

Bon senioralny

Od 1 stycznia 2026 roku część seniorów powyżej 75. roku życia będzie mogła liczyć na dodatkowe wsparcie. Chodzi o bon senioralny, którego wartość wyniesie maksymalnie 2150 zł.

O bon senioralny będzie mogła ubiegać się aktywna zawodowo rodzina seniora, który ukończył 75. rok życia, ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz ma przyznaną emeryturę lub rentę. Według projektu warunkiem jest, by średnie miesięczne świadczenie seniora z uwzględnieniem dodatku pielęgnacyjnego nie przekraczało kwoty 3500 zł brutto w 2026 r., 4000 zł brutto w 2027 r., 4500 zł brutto w 2028 r. oraz od 2029 r. — 5000 zł brutto.

Wniosek o przyznanie bonu senioralnego zstępny będzie musiał złożyć do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania seniora.

Czytaj też:

Emerytury w grudniu i styczniu. Ważna informacja dla świadczeniobiorcówCzytaj też:

ZUS apeluje do emerytów. Jeden wniosek może zwiększyć świadczenie nawet o 500 zł