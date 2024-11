ZUS apeluje do emerytów. Jeden wniosek może zwiększyć świadczenie nawet o 500 zł

Możliwość złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia dotyczy osób, które posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. ZUS zachęca do takiej decyzji, ponieważ istnieje możliwość podwyższenia otrzymywanej co miesiąc kwoty. Co ważne, przeliczenie odbywa się tylko i wyłącznie na wniosek świadczeniobiorcy. Ważne zatem, aby nie zwlekać z przedłożeniem odpowiedniego wniosku i wymaganych dokumentów.

Kiedy można przeliczyć emeryturę

Jak informuje ZUS, przeliczenie emerytury lub renty jest możliwe w następujących przypadkach: przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia wnioskodawca nie dysponował wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które mogły zostać uwzględnione przy obliczaniu świadczenia; obecnie wnioskodawca może udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie uzyskiwał po przyznaniu świadczenia; po przyznaniu świadczenia wnioskodawca pracował lub opłacał składki na ubezpieczenie społeczne.

Urzędnicy przypominają, że możliwości ponownego obliczenia świadczenia różnią się w zależności od tego, według jakich zasad je przyznano. Co ważne, jeśli okaże się, że po przeliczeniu emerytura lub renta są niższe od tej obecnie otrzymywanej przez wnioskodawcę, urząd nie obniży świadczenia, lecz nadal będzie je wypłacał w obecnej wysokości.

W wyjątkowej sytuacji są osoby, które przeszły na emeryturę przed 2009 rokiem i nie mogły wówczas udokumentować swoich zarobków, ale udokumentowały zatrudnienie. Ci mogą złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia bez wymaganych dokumentów.

Najwięcej na przeliczeniu emerytury mogą skorzystać zaś ci, którzy udowodnią, że w czasie zatrudnienia ich pensja była wyższa od minimalnego wynagrodzenia. Ich emerytura może zostać zwiększona nawet o 500 złotych.

