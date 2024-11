Wcześniejsza emerytura w jednym z zawodów? Ministerstwo otrzymało petycję

Związkowcy przypominają, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu praca listonoszy i listonoszek była uważana za szkodliwą. Z tego powodu wykonujący ją mężczyźni i kobiety mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Ten przywilej został jednak zniesiony na początku lat 90. Teraz NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej postuluje jego przywrócenie. W myśl nowych przepisów mężczyźni mieliby przechodzić na emeryturę w wieku 60, a kobiety w wieku 55 lat.

Trudne warunki pracy listonoszy

Autorzy petycji podkreślają, że przez cały okres od zniesienia przywileju wcześniejszej emerytury warunki ich pracy nie poprawiły się. Nadal nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących ich wpływu na zdrowie listonoszy. Mimo tego, że lista zawodów w warunkach szkodliwych i szczególnych była kilkukrotnie aktualizowana, to jednak zawód listonosza nie znalazł się na niej.

"Z usług listonoszy korzysta niemalże każdy obywatel i każda instytucja. Praca ta musi być wykonywana w każdych warunkach atmosferycznych – zarówno w 40 stopniach Celsjusza, jak i minus 20. Do tego praca jest wykonywana w każdych warunkach pogodowych, czyli także, kiedy pada deszcz, śnieg, grad, wieją silne wiatry, również podczas upałów. Od kilku lat ekstremalne upały występują w całym okresie letnim" – czytamy w petycji skierowanej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"ażdy listonosz nosi ciężką torbę, pieniądze oraz urządzenia elektroniczne do obsługi korespondencji. Listonosz musi wchodzić do każdego budynku, a zatem również do budynków brudnych, pachnących ekstrementami, alkoholem i innymi substancjami. Nadto listonosz ma styczność zarówno z osobami zdrowymi, jak i chorymi. Często jest narażony na kontakt z agresywnymi, wulgarnymi osobami, a także z niebezpiecznymi psami” – dodają związkowcy.

