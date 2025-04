"To będzie sparing". Hołownia: Wystosuję zaproszenie do sztabu Trzaskowskiego

Podczas środowego spotkania w kawiarni "Czytelnik" w Warszawie Szymon Hołownia powiedział, że chciałby porozmawiać z Rafałem Trzaskowskim w formule "jeden na jeden". Marszałek Sejmu zaproponował prezydentowi debatę i "wyjście ze strefy komfortu".

– W tej kampanii widzę bardzo wyraźnie, jak bardzo dzisiaj Polsce brakuje twardej czasami, zdecydowanej, konkretnej rozmowy. I tak, jestem tutaj również dlatego, że niepokoi mnie to, co dzieje się z Rafałem Trzaskowskim. Mam wrażenie, że jego sztab chowa go w jakiejś złotej klatce, że chowa go, próbując bronić go przed różnego rodzaju atakami, wyzwaniami, które go mogą spotkać, starając się utrzymać wokół niego cieplarnianą atmosferę – powiedział lider Polski 2050.

Hołownia chce debaty z Trzaskowskim

Hołownia podkreślił, że obaj z Trzaskowskim są "w bardzo wielu aspektach podobnie o Polskę zatroskani". Z tego powodu polityk proponuje kandydatowi KO "sparing", który ma przygotować ich "do tego, co czeka nas w drugiej turze, a ludziom dali przedsmak tej drugiej tury".

– To będzie debata, to będzie sparing – jeżeli Rafał się na to zgodzi, a mam nadzieję, że tak będzie – osób, które tak naprawdę pozwolą wam popatrzeć na dwóch dobrych kandydatów, że pozwolą wam opowiedzieć się za kimś w tej debacie, a nie tylko przeciwko komuś – stwierdził Hołownia i dodał, że wystosuje zaproszenie do sztabu Trzaskowskiego z propozycją debaty 30 kwietnia w Gdańsku.

Topnieje przewaga kandydata KO

Jak wynika z badania IBRiS przeprowadzonego dla tygodnika "Polityka", na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego chce głosować 30,4 proc. respondentów, na kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego – 24,9 proc., na kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena – 12,9 proc, a na kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołownię – 7,3 proc.

W porównaniu do marcowego sondażu IBRIS dla "Polityki" Trzaskowski stracił 5,3 pkt proc. poparcia, Nawrocki zyskał 2,6 pkt proc., Mentzen stracił 2,1 pkt proc., a Hołownia zyskał 0,4 pkt proc.

