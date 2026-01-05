Spięcie minister z Giertychem. "Ofiara przemocy"

Wszystko zaczęło się od wypowiedzi Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która padła w programie "Polityczny WF z gościem" na antenie Polsat News. Minister funduszy i polityki regionalnej odniosła się tam do sytuacji Polski 2050 w rządzie Donalda Tuska. Przypomnijmy, że partia ta wciąż nie dysponuje stanowiskiem premiera, choć zabiegał o to stanowczo jeszcze Szymon Hołownia.

Pełczyńska-Nałęcz o "wewnętrznej przemocy" w koalicji

– Jeżeli dalej po wyborach nie będzie stanowiska wicepremiera, no to będzie bardzo głośne i wyraziste pokazanie, jak ta koalicja jest zarządzana i jak działa największy koalicjant – powiedziała minister. Podkreślmy, że mówiąc o wyborach, Pełczyńska-Nałęcz miała na myśli styczniowe wybory Polski 2050, w których partia wyłoni nowe władze.

Polityk zapowiedziała jednocześnie, że jej ugrupowanie z powodu "stołka" nie opuści koalicji. Podkreśliła, że jeśli jednak koalicja nie jest oparta na dialogu, a wewnętrznej przemocy, to ona nie może działać efektywnie. – Odpowiedzialność za skuteczność całej koalicji jest zawsze na największym koalicjancie – oświadczyła.

Wypowiedź minister nie spodobała się Giertychowi. Jest odpowiedź

To właśnie na te słowa postanowił zareagować Roman Giertych. "Pani minister uważa, że w ramach koalicji jest ofiarą przemocy? Mam wrażenie, że jest to delikatnie mówiąc kompletny absurd" – skomentował słowa minister na platformie X.

Na odpowiedź poseł Koalicji Obywatelskiej nie musiał długo czekał. "Jest mi jak najdalej od ofiary. Przeciwnie. Niezmiennie stoję tam gdzie stoję: po stronie ludzi, a nie wpływowych lobbystów. I wygląda na to, że to się niektórym nie podoba" – podkreśliła, odpowiadając Giertychowi Pełczyńska-Nałęcz.

Przypomnijmy, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest jedną z kandydatek na nową przewodniczącą Polski 2050. To także ona została rekomendowana przez partię na wicepremiera.

