Kulisy walki w Polsce 2050. "Kwartet" przeciwko Pełczyńskiej-Nałęcz

O kulisach walki o władzę w Polsce 2050 pisze w sobotę Polska Agencja Prasowa.

Wybory w Polsce 2050. Kto zastąpi Hołownię?

Przypomnijmy, że następcę Szymona Hołowni Polska 2050 wyłoni już w sobotę 10 stycznia. O funkcję tę ubiega się sześcioro polityków tego ugrupowania. Są to Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk oraz poseł Bartosz Romowicz.

Do niedawna był także siódmy chętny do walki i fotel przewodniczącego. Był to europoseł Michał Kobosko, który jednak pod koniec grudnia podjął decyzję o rezygnacji z udziału w wewnętrznych wyborach.

"Kwartet" przeciwko Pełczyńskiej-Nałęcz

Z ustaleń PAP wynika, że część kandydatów, mimo różnic programowych i personalnych – zawarła sojusz taktyczny, który ma na celu zablokowanie zwycięstwa Pełczyńskiej-Nałęcz. Rozmówca agencji z Polski 2050 określił go jako "kwartet". W nieformalnym sojuszu znaleźli się bowiem Petru, Hennig-Kloska, Mucha i Kobosko. – W tym "kwartecie" było zbyt dużo ego, by wystawić jednego wspólnego kandydata przeciwko Pełczyńskiej-Nałęcz. Natomiast są oni na tyle rozsądni, patrząc na to stricte politycznie, aby nawiązać współpracę i podebrać jej wyborców – tłumaczy polityk partii Szymona Hołowni.

– Ci, którzy prowadzą kampanię widzą, że Pełczyńska-Nałęcz ma największe szanse w wyborach. Z tego powodu, robi się polaryzacja na zasadzie – ci, którzy są za Pełczyńską-Nałęcz, i ci przeciwko niej. Pośród konkurentów chyba najbardziej wyrazisty jest Petru – wskazuje informator PAP. Według niego, szansę na wejście do drugiej tury ma również Hennig-Kloska, która – jak zauważa – tylko o włos przegrała z Pełczyńską-Nałęcz gdy klub dokonywał rekomendacji na wicepremiera.

