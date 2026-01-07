Były wiceminister przekazał tragiczną wiadomość. "Odeszła Danusia"

Łukasz Krasoń od czwartego roku życia choruje na dystrofię mięśniową. Od 30 lat porusza się na wózku inwalidzkim. W 2019 i 2023 roku kandydował do Sejmu – najpierw z listy Koalicji Obywatelskiej, a później z ramienia Trzeciej Drogi. Od 2020 roku był związany z ruchem Polska 2050 Szymona Hołowni. W grudniu 2023 roku, po powołaniu rządu Donalda Tuska, objął funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Wdówika. Wcześniej, Krasoń dał się poznać jako aktywny działacz społeczny, trener i mówca motywacyjny.

W pierwszej połowie grudnia 2025 roku pożegnał się z pracą dla rządu. "Po dwóch latach pracy w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakończyła się moja misja jako Pełnomocnik Rządu ds. osób z niepełnosprawnościami" – przekazał w mediach społecznościowych.

Teraz były wiceminister podzielił się tragiczną wiadomością.

Nie żyje żona Łukasza Krasonia. Były wiceminister przekazał tragiczne wieści

W 2019 roku Łukasz Krasoń poślubił swoją opiekunkę – Danutę, z którą rok wcześniej doczekał się syna – Adama. – Danusia była moją opiekunką, potrzebowałem kogoś, kto się mną zajmie, żebym mógł mieszkać nadal w Warszawie. Uczucie rodziło się między nami powoli. (...) Wyciągnęła ze mnie wojownika – mówił o niej w 2023 roku w rozmowie z Onetem.

Niespodziewanie, 6 stycznia, w mediach społecznościowych Łukasza Krasonia pojawiała się informacja o śmierci żony.

"Odeszła Danusia 💔😭 Ciałem nie ma jej już z nami ale duchem będzie już na zawsze..." – napisał były wiceminister.

"Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 9.01 w Milejowie (woj. Lubelskie) o godzinie 12:00" – przekazał.

Pod postem pojawiło się mnóstwo wyrazów współczucia i kondolencji.

