Wiadomo, dokąd w pierwszą podróż zagraniczną uda się Czarzasty

Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, "marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się z ambasadorem Niemiec Miguelem Bergerem".

"Głównym tematem rozmowy były przygotowania do planowanej na przyszły tydzień wizyty marszałka Czarzastego w Berlinie. Ponadto rozmawiali o współpracy polsko-niemieckiej w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki, omówili także bieżącą sytuację międzynarodową" – czytamy.

Przedstawiciel Berlina w Warszawie wyraził radość z powodu wizyty Czarzastego. "Cieszę się, że pan marszałek w pierwszą podróż zagraniczną wybiera się do Berlina!" – napisał dyplomata.

Czarzasty nie będzie reprezentował Sejmu za granicą? "Powód jest bardzo prosty"

Tuż po wyborze Czarzastego na marszałka, media donosiły, że w sprawach międzynarodowych Sejm nadal będzie reprezentowany przez Szymona Hołownię. – Powód jest bardzo prosty: Włodek po prostu boi się latać. W przeszłości miał jakiś incydent w trakcie lotu, chyba jakieś awaryjne lądowanie. Od tamtej pory nie wsiada do samolotu – powiedział dziennikarzom jeden z ważnych polityków Lewicy.

Potwierdzają to sejmowe statystyki, które publikuje RMF. Wynika z nich, że Czarzasty jest jedynym zasiadającym członkiem prezydium Sejmu, który jeszcze jako wicemarszałek nie odbył ani jednego lotu zarówno krajowego, jak i zagranicznego.

"Rekordzistką jest wicemarszałek Monika Wielichowska z ramienia Koalicji Obywatelskiej, która od momentu objęcia urzędu odbyła 161 lotów krajowych, głównie w rodzinne strony" – czytamy w tekście.

Hołownia ma na swoim koncie najwięcej lotów zagranicznych (14). Jednocześnie nie podróżuje samolotem po Polsce.

Z kolei wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak odbył w tej kadencji Sejmu 16 lotów krajowych i trzy zagraniczne.

Z samolotu rzadko korzysta Piotr Zgorzelski. Wicemarszałek reprezentujący PSL ma na swoim koncie trzy podróże samolotem za granicę i zero lotów krajowych.

Natomiast Dorota Niedziela, druga wicemarszałek z KO, odbyła 33 loty krajowe i trzy zagraniczne.

