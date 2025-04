Ziemkiewicz: Trzaskowski to kandydat plastelinowy, powtórka z Hołowni

Piotr Szlachtowicz rozmawiał z Rafałem Ziemkiewiczem na kanale Tygodnika Do Rzeczy na YouTube o przebiegu kampanii wyborczej.

Prowadzący zapytał o poszczególnych kandydatów, zaczynając od Rafała Trzaskowskiego, któremu według opinii wielu komentatorów nie poszło najlepiej w debacie zorganizowanej przez jego własny sztab. Publicysta nawiązał do zmieniającej się na czas kampanii narracji kandydata KO na temat swoich politycznych poglądów.

Ziemkiewicz: Trzaskowski to kandydat plastelinowy

– Myślę, że rzeczywiście jest wyraźny element cierpienia w postępowaniu Rafała Trzaskowskiego – ocenił.

– To jest kandydat plastelinowy. [...] Zdaje się, że jego sztabowcy postrzegali to jako zaletę – da się zrobić wszystko z Trzaskowskim. „Ja wam wszystko zaśpiewam” jak w sławnym, kultowym filmie. Może być gejem LGBT, może być katolikiem, może być wiernym, kochanym mężem, albo człowiekiem szalenie nowoczesnym, albo Europejczykiem, który rozmawia w rozmaitych językach albo patriotą, który opowiada się za tym, że trzeba kierować się polskim interesem gospodarczym i bronić wschodniej granicy jak niepodległości, a niepodległości jak wszystkiego innego – powiedział Ziemkiewicz.

– Chyba to jest ten sam problem, co z Bronisławem Komorowskim. Mój partner z programu dla „Super Ringu” Wiktor Świetlik zauważył, że jest jedna różnica – Bronisław Komorowski pokazał w debacie, jaki jest naprawdę i to ludzi przeraziło. Rafał Trzaskowski natomiast usiłował w tej kampanii być kimś, kim na pewno nie był. Udaje PiSowca, patriotę, ze wzruszeniem opowiada o swoich księdzu katechecie i tego typu różne kawałki. Czyli to powtórka z Hołowni z 2020 i 2023 roku – kontynuował.

Wybory prezydenckie

Przypomnijmy, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a druga 1 czerwca. W sondażach pierwsze miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski, drugie Karol Nawrocki, a trzecie Sławomir Mentzen. Pomiędzy Nawrockim a Mentzenem rozegra się walka o drugą turę. Żaden sondaż nie wskazuje, na rozstrzygnięcie wyborów w pierwszej turze.

Na niecały tydzień przed pierwszą turą TVP, Polsat i TVN planują zorganizować wspólną debatę, na którą zostaną zaproszeni wszyscy kandydaci zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą. Debata w trzech telewizjach ma się odbyć 12 maja (poniedziałek) o godz. 20:00.

Komisja Europejska nadal otwarta na "okrągły stół" ws. wyborów w Polsce