Lisicki: Płonąca planeta Trzaskowskiego. Ziemkiewicz: Głupota nie ma granic

Prezydent Warszawy opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym odniósł się do powracających komentarzy na temat jego stwierdzenia, że "planeta płonie". "Tak jakby 2 czy 3 dni opadów miały przekreślić w ogóle fakt, że za naszego życia radykalnie zmienił się klimat i odczuwamy to także w Polsce" – napisał Rafał Trzaskowski.