Komisja Europejska nadal otwarta na "okrągły stół" ws. wyborów w Polsce

Powiedział o tym w trakcie wtorkowego briefingu prasowego Thomas Regnier, rzecznik Komisji Europejskiej. Polityk odpowiedział na pytanie zadane przez dziennikarzy.

Komisja Europejska w gotowości

Rzecznik nadmienił, że jeśli chodzi o samą procedurę zorganizowania "okrągłego stołu" lub przedwyborczego "stres testu", czyli symulacji przebiegu wyborów, to odbywa się to na wniosek władz krajowych i przy udziale krajowych koordynatorów ds. usług cyfrowych w państwach członkowskich, w których odbywają się lub mają się odbyć wybory.

– O zorganizowanie okrągłego stołu przed lutowymi wyborami parlamentarnymi w Niemczech zawnioskował do nas Berlin. O to samo poprosiły nas też władze rumuńskie. Jeśli i Polska wystąpi z takim wnioskiem, to z chęcią weźmiemy w tym udział – oznajmił rzecznik KE.

Nie będzie wniosku?

Na początku kwietnia Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że nie ma planów organizacji "okrągłego stołu" przed wyborami prezydenckimi. Resort stoi na stanowisku też, że największe kompetencje w reagowaniu na tzw. dezinformację ma instytut NASK i, że już ustalono wewnętrzne procedury na wypadek incydentów.

Virkkunen o Okrągłym stole ws. wyborów w Polsce

Przypomnijmy, że w marcu w wywiadzie dla Deutsche Welle Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji oświadczyła, że odbędzie się okrągły stół w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce i takie spotkania są organizowane przed każdym wyborami w państwach członkowskich.

W rozmowie fińska polityk twierdziła, że jest zaniepokojona możliwością wpływania na wynik wyborów za pomocą mediów społecznościowych. – Współpraca z Niemcami przebiegła dobrze i jestem pewna, że będziemy również ściśle współpracować z władzami polskimi. Obywatele UE mają prawo mieć pewność, że wybory są uczciwe i wolne. A przez systemy rekomendacji treści i przez same treści rozpowszechniane przez platformy internetowe jest to bardzo trudne – mówiła, narzekając na niecenzurowaną platformę X.

Wybory prezydenckie

Przypomnijmy, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a druga 1 czerwca. W sondażach pierwsze miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski, drugie Karol Nawrocki, a trzecie Sławomir Mentzen. Pomiędzy Nawrockim a Mentzenem rozegra się walka o drugą turę. Żaden sondaż nie wskazuje, na rozstrzygnięcie wyborów w pierwszej turze.

Na niecały tydzień przed pierwszą turą TVP, Polsat i TVN planują zorganizować wspólną debatę, na którą zostaną zaproszeni wszyscy kandydaci zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą. Debata w trzech telewizjach ma się odbyć 12 maja (poniedziałek) o godz. 20:00.

Czytaj też:

Georgescu niedopuszczony. Korwin-Mikke: Przecież w demokracji każdy może startować, nawet Wałęsa