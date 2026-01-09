Tarczyński w ogniu krytyki. "Ta kobieta osierociła 6-letnie dziecko"

Chodzi o sytuację z Minneapolis, gdzie amerykańskie służby walczą z problemem nielegalnej imigracji. Media informują, że w trakcie akcji jeden z agentów amerykańskich służb imigracyjnych miał zastrzelić kobietę, która zaatakowała funkcjonariuszy, a następnie próbowała uciekać.

Mimo że prezydent Donald Trump stwierdził, iż funkcjonariusz najpewniej działał w obronie własnej, to zdarzenie wywołało olbrzymie kontrowersje. Mieszkańcy miasta protestują na ulicach, a gubernator Minnesoty, Tim Walz, przekazał, że popiera ich prawo do wyrażania sprzeciwu.

Wulgarny wpis Tarczyńskiego. W sieci zawrzało

Dominik Tarczyńki, który w przeszłości wielokrotnie wyrażał poparcie dla Donalda Trumpa, również i tym razem nie krył zadowolenia z działań policji i w radosnym wpisie wyraził poparcie dla działań funkcjonariusza, który zastrzelił kobietę.

"Good job" – napisał europoseł, zamieszczając nagranie, na którym funkcjonariusz strzela do kobiety w aucie. Do tego dopisał skrót "FAFO" – to wulgarny zwrot powiedzenia "Fu** Around and Find Out", który jest używany w ramach ostrzeżenia przed konsekwencjami własnych działań.

Wpis europosła wywołał olbrzymie poruszenie w sieci. "Ale wiesz, że oni zastrzelili Amerykankę, matkę trójki dzieci?" – napisała Anna Maria Żukowska z Lewicy.

"Jakim degeneratem trzeba być, żeby cieszyć się ze śmierci kobiety, która osierociła 6-letnie dziecko?"– napisał Adam Traczyk, politolog i współzałożyciel oraz prezes think tanku Global.Lab.

"ICE zastrzeliło obywatelkę USA matkę trójki dzieci wobec której nie prowadzono postępowania. Zachwyt jak i użycie skrótu FAFO absolutnie w stylu posła Tarczyńskiego" – napisała dziennikarka "Newsweeka" Dominika Długosz.

Koszykarz Marcin Gortat zamieścił z kolei po prostu serię emotikonów wyrażających zażenowanie i niedowierzanie.

"Nawet, gdyby przyjąć, że kobieta w aucie chciała zrobić krzywdę funkcjonariuszowi. Choć moim zdaniem nie chciała. To w kontekście takiej tragedii (zginęła młoda kobieta i osierociła dziecko), pisanie »Good job«, to trzeba być po prostu zaburzonym" – napisał z kolei Marcin Najman.

Europosła krytykują również konkurenci polityczni z KO, w tym Roman Giertych.

Co ciekawe wpis europosła był też szeroko komentowany przez zagranicznych internautów. Część z nich wskazywała na hipokryzję osób, które oburzały się z lewicy "świętującej" zabójstwo Charliego Kirka, podczas gdy same wyrażają radość z zabicia kobiety.

