Nieoczekiwany cios w Tarczyńskiego. "Kompromituje pan siebie i szkodzi Polsce"

Sprawa ma związek z filmikiem, opublikowanym w mediach społecznościowych przez europosła Prawa i Sprawiedliwości Dominika Tarczyńskiego. Nagranie promuje amerykańskiego generała Michaela Flynna.
Żaryn uderza w Tarczyńskiego
Wpis spotkał się z ostrą reakcją Stanisława Żaryna, pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP w rządzie Mateusza Morawieckiego.
"Panie Pośle, warto sprawdzić zanim się coś napisze. Gen. Flynn to jeden z bardziej znanych prorosyjskich szkodników w USA. Ustalenie tego jest banalne. Tym wpisem kompromituje Pan siebie i szkodzi Polsce. Warto się wycofać!" – zaapelował do Tarczyńskiego na platformie X.
Nagranie ostatecznie zniknęło z profilu europosła Prawa i Sprawiedliwości.
Kim jest Michael Flynn?
Przypomnijmy, że Michael Flynn to emerytowany generał piechoty morskiej i były dyrektor agencji wywiadu wojskowego (DIA). W marcu 20117 roku wyszło na jaw, że był on finansowany przez telewizję Russia Today. Od zależnej od Kremla stacji miał otrzymać łącznie ponad 33,7 tys. dolarów za udział w obchodach 10-lecia stacji.
W raporcie opublikowanym w styczniu 2017 amerykańskie służby wywiadowcze napisały, że przed wyborami prezydenckimi w USA Russia Today (RT) brała udział w kampaniach dezinformacyjnych wymierzonych w Stany Zjednoczone.
Michael Flynn – jeszcze przed pierwszym zaprzysiężeniem Donalda Trumpa – miał rozmawiać z ambasadorem Rosji m.in. o zniesieniu sankcji nałożonych na Moskwę w związku z aneksją Krymu i konfliktem na Ukrainie. W lutym po ujawnieniu tych informacji ówczesny prezydencki doradca ds. bezpieczeństwa narodowego podał się do dymisji.
