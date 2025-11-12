Bosak zbeształ słynną dziennikarkę. "Proszę sprostować nieprawdę"

Powodem spięcia między politykiem a dziennikarką był niedawny program Polsat News poświęcony Marszowi Niepodległości, który we wtorek przeszedł ulicami Warszawy.

Gozdyra na wizji stwierdziła, że Tommy Robinson – którego przedstawiła jako "skrajnie prawicowego aktywistę, karanego za rasistowskie przedsięwzięcia przeróżne" – został zaproszony na Marsz Niepodległości przez Krzysztofa Bosaka. Jak podkreśliła, "to jest fakt dość znany".

Gdy obecny w studiu Marcin Możdżonek stwierdził, że nie kojarzy Robinsona, gdyż nie zna się na brytyjskiej scenie politycznej, Gozdyra zaczęła podnosić głos na gości programu. – Przepraszam, ale chyba za daleko pani poszła – stwierdził.

Następnie Gozdyra dodała, że powołuje się na słowa korespondenta Jakuba Krupy, który stwierdził, że Robinson został zaproszony przez Bosaka, ale portal Oko.Press twierdzi, że zaproszenie wystosował Dominik Tarczyński.

Bosak odpowiada: Proszę sprostować nieprawdę

Do jej słów odniósł się Krzysztof Bosak w obszernym wpisie na portalu X. "Pani Redaktor, proszę sprostować nieprawdę którą wielokrotnie powtórzyła Pani w tym materiale. Nie jest prawdą to co Pani twierdziła, że zapraszałem Robinsona na Marsz" – podkreśla.

Jak podkreśla, przyjął Brytyjczyka w Sejmie i udzielił mu wywiadu. "Od 16 lat, kiedy organizujemy Marsz Niepodległości, odbyłem setki takich spotkań. To nasza praca — przedstawiać Polskę i Marsz w dobrym świetle w nasze Święto Niepodległości wobec dziennikarzy i gości z zagranicy. To część mojej i naszej pracy. Relacje redaktora Robinsonsa i towarzyszących mu twórców wideo są dla Polski bardzo pozytywne. Chyba należy się z tego cieszyć, prawda?" – napisał.

twitter

Trafił do więzienia, wybito mu zęby, grożono śmiercią

W dalszej części wpisu Bosak wskazał, że Robinson trafił do więzienia przez swoją "nieugiętą postawę w demaskowaniu fałszu mediów głównego nurtu i przestępstw imigrantów w Wielkiej Brytanii".

"Po tym jak w więzieniu wybito mu zęby w celach więziennych spędził w izolatce długie miesiące, ponieważ brytyjskie więzienia są opanowanie przez muzułmańskie gangi i władze brytyjskie obawiały się że zostanie tam po prostu zabity" – napisał Boska. Poseł dodał, że dla milionów Brytyjczyków ten człowiek jest "ludowym bohaterem".

