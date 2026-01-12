"To bezmiar niesprawiedliwości". Nawrocki po ważnym spotkaniu

Kancelaria Prezydenta RP we wpisie w mediach społecznościowych podkreśliła, że prokurator krajowy Dariusz Barski „dwa lata temu został przez rząd bezprawnie i siłowo pozbawiony możliwości wykonywania funkcji”.

Dodano, że „do odwołania prokuratora krajowego wymagana jest zgoda prezydenta RP”.

„Z takim wnioskiem premier nigdy nie wystąpił, a budynek Prokuratury Krajowej został zajęty siłą” – czytamy we wpisie Kancelarii Prezydenta RP.

Karol Nawrocki spotkał się z Dariuszem Barskim

Podkreślono, że „to, że jedynym legalnym prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, potwierdziły zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny, ale ich orzeczenia zostały zlekceważone”.

„To nie jest praworządność. To bezmiar niesprawiedliwości i atak na konstytucyjne fundamenty ustroju państwa” – zakończono wpis Kancelarii Prezydenta RP.

Dwa lata od zmian w Prokuraturze Krajowej

W styczniu 2024 roku ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar bez wymaganej zgody prezydenta odwołał prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Adam Bodnar argumentował wówczas swoją decyzję tym, że przywrócenie Dariusza Barskiego na tę funkcję w 2022 roku odbyło się z naruszeniem prawa.

Na funkcję prokuratora krajowego został powołany – w wyniku konkursu, ale również bez wymaganej prawem zgody prezydenta – Dariusz Korneluk.

Sąd Najwyższy uznał przejęcie Prokuratury Krajowej za nielegalne. Orzekł, że przywrócenie prokuratora krajowego, Dariusza Barskiego, ze stanu spoczynku w 2022 roku było zgodne z prawem. Rząd nie uznaje jednak wyroku Sądu Najwyższego.

