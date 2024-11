Trybunał Konstytucyjny: Odsunięcie Barskiego z funkcji PK niezgodne z prawem

Trybunał wydał orzeczenie w składzie: Krystyna Pawłowicz (przewodnicząca) i Stanisław Piotrowicz (sprawozdawca) oraz Zbigniew Jędrzejewski, Bartłomiej Sochański i Julia Przyłębska. Sędziowie rozpatrywali skargę konstytucyjną, którą wniósł sam Barski.

Przypomnijmy, że Dariusz Barski wrócił do Prokuratury Krajowej w 2022 roku, by zająć miejsce Bogdana Święczkowskiego, który został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej Barski przebywał na emeryturze. W 2024 roku nowy minister sprawiedliwości uznał, że powołanie Barskiego na stanowisko PK odbyło się niezgodnie z prawem. Adam Bodnar doprowadził do sytuacji, w której funkcję Prokuratora Krajowego przejął Dariusz Korneluk.

Sprawa Barskiego

Orzeczenie TK to kolejny wyrok, w którym wskazano, że Barski został powołany do służby prawidłowo. We wrześniu Sąd Najwyższy orzekł, że "przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne".

Do rozpoznania tej sprawy wyznaczeni zostali: prezes Izby Karnej SN Zbigniew Kapiński, Marek Siwek i Igor Zgoliński. Wszyscy trzej sędziowie zostali wyłonieni do Sądu Najwyższego w procedurach przed Krajową Radą Sądownictwa po zmianach z 2017 r.

– Prokurator generalny Adam Bodnar powinien umożliwić mi sprawowanie funkcji, której zostałem pozbawiony bez podstaw prawnych, ale przede wszystkim siłowo pozbawiony – mówił w jednym z wywiadów Barski. – Pamiętajmy, że prokurator generalny zupełnie zignorował postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, które zobowiązywało go osobiście oraz innych funkcjonariuszy publicznych do tego, aby nie podejmowali żadnych działań, które uniemożliwiały mi sprawowanie funkcji – zauważył.

