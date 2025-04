Senat poparł kontrowersyjną ustawę. Przeciwko PiS i Lewica

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 58 senatorów, przeciw było 36, a 3 wstrzymało się od głosu. Sprzeciw wobec nowych rozwiązań zgłosili przede wszystkim politycy PiS oraz Lewicy. Warto przypomnieć, że ustawa wzbudza ogromne kontrowersje. Została przyjęta przez Sejm 4 kwietnia, a głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

Kontrowersyjna ustawa

Zaproponowane zmiany mają kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Przepisy wejdą w życie na początku 2026 r.

Przegłosowany projekt wprowadza dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców — część ma być ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Część pierwsza, zryczałtowana, ma wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.).

Sprzeciw lekarzy

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski w rozmowie RMF FM zwrócił uwagę na problem luki finansowania systemu ochrony zdrowia.

– Jeżeli pieniądze są, to trzeba wskazać, skąd się je weźmie i z etapu obietnic przejść do faktów – powiedział Jankowski. – Nauczyliśmy się niestety nie wierzyć politykom, szczególnie że jesteśmy w okresie kampanii wyborczej. Dziś minister finansów mówi, że te pieniądze da, a za chwilę będzie inna pilna potrzeba. Dziś przed nami batalia o pieniądze z budżetu państwa – podkreślił lekarz.

– Jeżeli obniżamy składkę, to trzeba będzie dosypać z budżetu. Jeśli minister finansów już miał te pieniądze, to czemu nie dał ich wcześniej? Dlaczego pacjenci utykali pod koniec roku w kolejkach do gabinetów, skoro te pieniądze były? To są pytania retoryczne – zauważył Jankowski.

