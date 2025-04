Czarzasty o Trzaskowskim: Sam sobie wbił nóż w plecy

W programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24 Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że koalicja rządząca "na pewno przetrwa" czas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu przyznał, że zarówno Magdalena Biejat, jak i Szymon Hołownia "wbijali szpile" Rafałowi Trzaskowskiemu podczas debaty prezydenckiej w Końskich. Przypomnijmy, że wydarzenie było organizowane przez sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, a pokazywane przez TVP, TVN i telewizję Polsat.

– Bezsens tego spotkania w stosunku do Rafała polega na tym, że po tym spotkaniu traci [w sondażach – przy. red.] – zauważył współprzewodniczący Nowej Lewicy. – Spodziewalibyście się po Magdalenie Biejat, że wezwie do głosowania na Rafała Trzaskowskiego i skreślenia własnej kandydatury? Tego samego bym się nie spodziewał po Szymonie – mówił.

Czarzasty ujawnił koalicyjne rozmowy ws. kampanii

– Moi ukochani koalicjanci będą nadal moimi ukochanymi koalicjantami, ale nie zabierzecie państwo – mówię do moich ukochanych koalicjantów, a nie do moich ukochanych dziennikarzy – nam prawa do posiadania swojego zdania. Umówiliśmy się w październiku z koalicjantami, że jeżeli chodzi o sprawy związane z kampanią prezydencką, nie będziemy się dotykali do rzeczy, które są bardzo konfliktowe, jeśli chodzi o naszą współpracę. To były sprawy związane z aborcją, składką zdrowotną i reformą służby zdrowia – powiedział Czarzasty.

– Może czas to ujawnić. Ponieważ żeśmy się tak umówili, (...) pani Leszczyna wycofała projekt reformy zdrowia, który naszym zdaniem zmierzał do prywatyzacji szpitali. Nie ma w tej chwili jakiegoś wielkiego "ciągu" w sprawie aborcji – dodał.

Debata w Końskich. "TVP ma kryzys wizerunkowy"

– Myślę, że TVP ma kryzys wizerunkowy, bo musi się tłumaczyć. Nie będę miał żalu do ludzi, którzy prowadzą TVP, bo na pewno TVP w tej chwili jest inna niż była i poszła w dobrym kierunku. Ale w sprawie debaty moim zdaniem zrobiła błąd – ocenił Włodzimierz Czarzasty.

– Jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, nie mam absolutnie do niego żalu, rozmawiałem z nim dwa dni temu. Mamy ze sobą bardzo dobry kontakt, ale myślę, że sam sobie po prostu wbił nóż w plecy, co jest bardzo trudne – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Czytaj też:

"Zgodnie z zapowiedzią". Kaczyński opublikował zdjęcieCzytaj też:

Jakie poglądy ma Trzaskowski? Morawiecki uruchomił "Trzaskolotek"