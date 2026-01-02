Nowy burmistrz Nowego Jorku złożył przysięgę na Koran

Ceremonia zaprzysiężenia polityka Partii Demokratycznej na burmistrza odbyła się w Sylwestra na stacji metra Old City Hall nieopodal ratusza na Manhattanie. Najpierw w procedurze formalnoprawnej zaprzysiężenie odebrała prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James, a później odbyła się druga ceremonia o charakterze bardziej uroczystym z udziałem zgromadzonej publiczności. Po raz pierwszy w historii Nowego Jorku burmistrz miasta złożył przysięgę na Koranie.

Nowy Jork. Mamdani przysiągł na Koran

Nowemu włodarzowi najludniejszego miasta w Stanach Zjednoczonych towarzyszyła żona Rama Duwaji oraz skrajnie lewicowi kongresmeni Partii Demokratycznej Alexandria Ocasio-Cortez oraz Bernie Sanders, który odebrał drugie zaprzysiężenie. Polityk określił wybór Mamdaniego na burmistrza Nowego Jorku "największym politycznym przewrotem w najnowszej historii Ameryki". – To prawdziwy zaszczyt i przywilej całego życia – oznajmił podczas uroczystości Mamdani.

Muzułmanin i radykalny socjalista

Mamdani identyfikuje się politycznie jako demokratyczny socjalista. Pochodzi z Ugandy. Z Kampali, gdzie się wychowywał, w wieku siedmiu lat przeniósł się z rodziną do Nowego Jorku. Jego matką jest znana reżyser Mira Nair, autorka takich filmów jak "Monsoon Wedding" czy "Mississippi Masala". Obywatelstwo amerykańskie uzyskał w 2018 roku.

W swoim programie wyborczym Mamdani zapowiedział walkę z drożyzną i zaproponował daleko idące reformy społeczne i ekonomiczne. Jedną z głównych propozycji jest zamrożenie czynszów w mieszkaniach oraz utworzenie Agencji Rozwoju Mieszkalnictwa Społecznego, której zadaniem byłoby wybudowanie 200 tysięcy mieszkań komunalnych w ciągu 10 lat. Źródłem finansowania tych projektów mają być przychody z podatków nakładanych na milionerów i wielkie korporacje.

"New York Post" zwrócił uwagę, że 1 procent najbogatszych mieszkańców Nowego Jorku, już teraz płaci tam połowę miejskich podatków dochodowych. Gazeta dodała w tym kontekście, że równość, na której opierał się zawsze naród amerykański, była równością wobec prawa, czyli "równością szans", a nie "równością wyników".

33-letni polityk obiecał ponadto zapewnić państwową opiekę dzieciom do szóstego roku życia, wprowadzić bezpłatne studia publiczne, darmową komunikację miejską oraz dotować sklepy spożywcze w dzielnicach o niskich dochodach. Mamdani postulował również podniesienie płacy minimalnej do 30 dolarów za godzinę do 2030 roku.

Bardziej opodatkować białych

Już po wygranej w prawyborach, w programie NBC "Meet the Press" oznajmił, że "nie sądzę, że powinniśmy mieć miliarderów". Dodał, że ma zamiar wprowadzić specjalny podatek od nieruchomości, który objąłby "bogatsze i bielsze dzielnice".

"Przenieść ciężar podatkowy z nadmiernie opodatkowanych właścicieli domów w zewnętrznych dzielnicach na droższe domy w bogatszych i białych dzielnicach" – czytamy w jego programie. "System podatku od nieruchomości jest niezrównoważony, ponieważ poziomy oceny są sztucznie ograniczone, więc właściciele domów w drogich dzielnicach płacą mniej niż ich sprawiedliwy udział" – twierdził muzułmański polityk.

