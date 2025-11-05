Nowy Jork wybrał na burmistrza amerykańskiego Zandberga

Konstytucja wolności II Co wspólnego mają ze sobą Zohran Mamdani – kandydat Partii Demokratycznej, który właśnie wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku – oraz socjaldemokratyczna duńska polityk Ida Auken – obecnie po raz kolejny zasiadająca w Folketinget, czyli jednoizbowym parlamencie Danii (po wielu zmianach barw, ale zawsze po lewej, dzisiaj członek Socialdemokraterne, partii obecnej duńskiej premier Mette Fredriksen)?
Pytanie wydaje się oczywiste: w spektrum amerykańskiej polityki Mamdani sytuuje się tak bardzo po lewej, że spokojnie mógłby wejść w skład którejś z głównonurtowych socjaldemokratycznych europejskich partii, takich jak ta rządząca Danią. Choć może jednak – nie do końca. Wszak Mamdani całym sercem wspiera imigrację i również w tej sprawie sprzeciwia się Donaldowi Trumpowi, podczas gdy duńscy socjaldemokraci od wielu lat prowadzą politykę zamykania kraju na imigrację niekontrolowaną i idzie im całkiem dobrze. Mamdani mógłby się tu nie dogadać z panią premier Fredriksen, a nawet z samą Idą Auken.
Źródło: DoRzeczy.pl
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.