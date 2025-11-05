Nowy Jork wybrał na burmistrza amerykańskiego Zandberga

Pytanie wydaje się oczywiste: w spektrum amerykańskiej polityki Mamdani sytuuje się tak bardzo po lewej, że spokojnie mógłby wejść w skład którejś z głównonurtowych socjaldemokratycznych europejskich partii, takich jak ta rządząca Danią. Choć może jednak – nie do końca. Wszak Mamdani całym sercem wspiera imigrację i również w tej sprawie sprzeciwia się Donaldowi Trumpowi, podczas gdy duńscy socjaldemokraci od wielu lat prowadzą politykę zamykania kraju na imigrację niekontrolowaną i idzie im całkiem dobrze. Mamdani mógłby się tu nie dogadać z panią premier Fredriksen, a nawet z samą Idą Auken.