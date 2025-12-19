Ustawa "Peace Through Strength Against Russia Act of 2025” została przedstawiona przez grupę kongresmenów pod przewodnictwem Briana Fitzpatricka, współprzewodniczącego Congressional Caucus on Ukraine, i kongresmena Gregory’ego Meeksa, członka Izby Reprezentantów z 5. okręgu wyborczego w Nowym Jorku.

Nowe przepisy zakładają nałożenie sankcji na wysoko postawionych rosyjskich urzędników, oligarchów, przedsiębiorstwa państwowe i organizacje wspierające rosyjski sektor obronny, energetyczny i transportowy. Autorzy projektu chcą także, aby Rosji został ograniczony dostęp do globalnego systemu finansowego. Amerykańskie inwestycje w Rosji miałyby zostać wstrzymane do odwołania. Ponadto zostałby wprowadzony zakaz obrotu akcjami rosyjskich spółek na amerykańskich giełdach.

Kongresmeni domagają się także nałożenia 500-procentowych ceł na towary importowane z Federacji Rosyjskiej.

Ograniczenia mogłyby zostać zniesione wyłącznie w przypadku, gdy Rosja podpisałaby porozumienie pokojowe zatwierdzone przez Ukrainę i całkowicie zaprzestała działań wojennych.

Rosja traci tysiące żołnierzy na froncie

NATO szacuje straty rosyjskiej armii na Ukrainie na 1,15 mln. W listopadzie było to 1,1 tys. żołnierzy dziennie.

O tym, że straty Rosji wzrosły w ciągu ostatnich trzech miesięcy poinformowała rosyjska sekcja BBC, powołując się na anonimowego urzędnika NATO. Według jego danych, w listopadzie średnie dzienne straty Rosji – wliczając zabitych, rannych i wziętych do niewoli – sięgały około 1100 żołnierzy dziennie, w porównaniu ze średnią październikową wynoszącą 1000 żołnierzy dziennie.

Sojusz szacuje, że łączna liczba zabitych i rannych w armii rosyjskiej może obecnie zbliżać się do 1,15 mln. – Rosja uzupełnia swoją armię w tempie, które ledwo pozwala jej zrekompensować poniesione straty. Polega przede wszystkim na ludziach mieszkających coraz dalej od Moskwy i Sankt Petersburg – powiedział urzędnik.

Czytaj też:

Putin powtarza: Powinny zostać usunięte pierwotne przyczyny kryzysuCzytaj też:

Kreml zadowolony z postawy UE: Prawo i rozsądek zwyciężyły