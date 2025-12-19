USA nie odwracają się od Polski. Amerykańskie firmy inwestują u nas miliardy

W 2025 roku inwestycje z USA osiągnęły rekordowy poziom 1,6 mld euro, co czyni go najlepszym rokiem pod względem napływu amerykańskiego kapitału. Łącznie w latach 2020–2025 wartość inwestycji amerykańskich w Polsce sięgnęła 3,354 mld euro.

Dziesiątki miliardów dolarów amerykańskich aktywów w Polsce

Z informacji przytoczonych przez "Rzeczpospolitą" wynika, że obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 1 500 firm z kapitałem amerykańskim, które zatrudniają ponad 320 tys. pracowników i są obecne praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki. Łączna wartość amerykańskich aktywów w naszym kraju szacowana jest na około 60 mld dolarów, co potwierdza strategiczne znaczenie Polski dla inwestorów zza oceanu.

Amerykański kapitał koncentruje się przede wszystkim w branżach o wysokiej wartości dodanej, takich jak usługi biznesowe (BSS), IT, centra danych, badania i rozwój, a także w przemyśle elektronicznym, logistyce, sektorze medycznym, spożywczym i elektromobilności. Jednym z największych projektów ostatnich lat jest inwestycja Ascend Elements Inc., która przeznaczy ponad 1,5 mld euro na budowę fabryki materiałów do baterii samochodowych w województwie opolskim. Znaczące inwestycje realizują również Microsoft, który w latach 2020–2025 zainwestował w Polsce 880 mln euro, oraz koncern Frito Lay, który na Dolnym Śląsku wybudował zakład produkcyjny za 214 mln euro.

Tysiące miejsce pracy

Skala inwestycji przekłada się bezpośrednio na rynek pracy. Z danych cytowanych przez "Rz" wynika, że tylko w ostatnich latach dzięki amerykańskim projektom powstało ponad 17 tys. nowych miejsc pracy. Największym pracodawcą wśród nowych inwestorów była firma Align Technology, która zatrudniła 2,5 tys. osób, a kolejne tysiące etatów stworzyły m.in. Visa Inc. oraz Alorica. Jak podkreślają rozmówcy gazety, Polska przestała być postrzegana wyłącznie jako rynek niskich kosztów pracy. O atrakcyjności kraju decydują dziś przede wszystkim dostęp do wykwalifikowanych kadr, rozwinięta infrastruktura, stabilność makroekonomiczna oraz członkostwo w Unii Europejskiej, gwarantujące dostęp do wspólnego rynku. Istotne znaczenie mają również silne relacje polityczne między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Mimo wojny w Ukrainie i napięć geopolitycznych w regionie, amerykańscy inwestorzy nie wycofali się z Polski. Część firm miała wręcz wzmocnić swoją obecność, traktując to jako sygnał stabilności i długoterminowego zaangażowania w Europie Środkowej. Dodatkowym impulsem dla kolejnych projektów może być rozpoczęcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która – według cytowanych w dzienniku opinii – ma stać się "matką kolejnych inwestycji" i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego.

