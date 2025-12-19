Zełenski: Naszych dwóch krajów razem oni nie są w stanie pokonać

Po spotkaniach z prezydentem Karolem Nawrockim i marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premierem. Politycy wypowiedzieli się krótko dla mediów. Najpierw głos zabrał Donald Tusk, a po nim prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy dziękuje i liczy na dalsze wsparcie Polski

– Bardzo dziękuję Donaldzie. Chciałbym podziękować za przyjęcie. Myślę, że – zacząłeś od tego tematu – on jest obecnie najważniejszy. Mamy go za sobą, to jest ta decyzja przywódców europejskich, która została podjęta – powiedział Zełenski o nowej pożyczce wojennej. – Oczywiście Rosja bardzo mocno chciała to zniweczyć, odwołać, opóźnić te spotkania. Za to bardzo dziękuję – podkreślił. – Nasi żołnierze i cywile dziękują – zaznaczył.

– Myślę, że Europa okazała tu przywództwo, co jest niezwykle ważne – takie twarde, zdecydowane stanowisko. Dziękuję za to, że nas wsparliście, wspieracie. Polska nas wsparła i słyszymy wasze stanowisko bez żadnego wahania pomiędzy tą właściwą czy złą decyzją – kontynuował, dodając, że dziękuje narodowi polskiemu. – Liczyliśmy i liczymy na wasze wsparcie i jesteśmy wdzięczni za jedność – podsumował Zełenski.

Zełenski: Naszych krajów razem Rosja nie jest w stanie pokonać

Dziennikarze zapytali polityków o ich ocenę stosunków polsko-ukraińskich. Po odpowiedzi szefa rządu polskiego do zagadnienia ustosunkował się polityk z Kijowa. Zełenski wspomniał o swoim spotkaniu z prezydentem Nawrockim i zgodził się z premierem Tuskiem, że wspólnym interesem obu państw jest zachowanie niepodległości.

– Rosja bardzo dobrze rozumie, że kiedy mamy dwa niepodległe kraje w dobrych stosunkach, w silnym sojuszu [...] najstraszniejsze dla Rosji jest to, żebyśmy byli razem – podkreślił, zaznaczając, że między Polską a Ukrainą występują także pewne problemy. – Nas razem – dwóch krajów oni nie są w stanie pokonać. I właśnie stąd mamy te spotkania i z panem prezydentem i z panem marszałkiem i z panem premierem – mówił prezydent Ukrainy.

