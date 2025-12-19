Znane twarze, paszporty i tajemnicze SMS-y. Kongres USA publikuje nowe zdjęcia Epsteina

Materiały zostały ujawnione dzień przed upływem ustawowego terminu, w którym Departament Sprawiedliwości ma obowiązek opublikować rządowe dokumenty dotyczące sprawy Epsteina.

Co dokładnie opublikowano

Zgodnie z relacją BBC, opublikowane zdjęcia stanowią niewielką część zbioru liczącego około 95 000 fotografii, które komisja otrzymała od spadkobierców Epsteina na mocy wezwania sądowego. Materiały zostały udostępnione bez dodatkowego kontekstu, a Demokraci zaznaczają, że zdjęcia są prezentowane w formie, w jakiej je otrzymano.

Część fotografii została częściowo ocenzurowana. Zamazano twarze, usunięto fragmenty obrazu oraz zredagowano dane osobowe. Jak wyjaśniono, redakcje mają na celu ochronę prywatności ofiar, osób ocalałych oraz kobiet, wobec których nie jest jasne, czy były ofiarami nadużyć Epsteina.

Znane postacie i brak zarzutów

Na zdjęciach opublikowanych w ciągu ostatnich godzin widoczne są osoby publiczne, w tym Bill Gates, Woody Allen, Noam Chomsky, Siergiej Brin oraz Steve Bannon. Zarówno BBC, jak i komisja podkreślają, że samo pojawienie się tych osób na fotografiach nie stanowi dowodu żadnego wykroczenia ani przestępstwa, a wiele z nich wcześniej publicznie zaprzeczało jakimkolwiek nadużyciom w związku z Epsteinem.

Wśród ujawnionych materiałów znalazły się m.in. zrzut ekranu nieopatrzonej datą wymiany wiadomości tekstowych zawierającej sformułowania "Teraz wyślę wam dziewczyny" oraz "Może ktoś będzie dobry dla J?" wraz z odniesieniem do zapłaty "1000 dolarów za dziewczynę"; zdjęcia paszportów i dokumentów tożsamości kobiet z różnych krajów; fotografie ciała osoby lub osób z ręcznie zapisanymi cytatami z powieści "Lolita" Vladimira Nabokova; mapy, schematy i plany architektoniczne, w tym projekty zagospodarowania prywatnej wyspy Epsteina Great St James na Wyspach Dziewiczych USA; zdjęcie butelki leku fenazopirydyny oraz inne przedmioty osobiste.

To nadal nie są "akta Epsteina"

BBC wyraźnie zaznacza, że dzisiejsza publikacja nie jest równoznaczna z ujawnieniem tzw. "akt Epsteina". Te dokumenty obejmują informacje zgromadzone przez Departament Sprawiedliwości w toku dwóch śledztw karnych prowadzonych przeciwko Epsteinowi za jego życia. Na mocy ustawy uchwalonej przez Kongres i podpisanej przez Donalda Trumpa, Departament Sprawiedliwości ma obowiązek opublikować posiadane dokumenty do piątku, 19 grudnia, z możliwością zastosowania określonych redakcji.

Jeffrey Epstein, finansista i skazany przestępca seksualny, zmarł w 2019 roku w nowojorskim areszcie. Mimo jego śmierci sprawa nadal budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej, a kolejne publikacje materiałów z jego majątku podtrzymują debatę na temat skali jego kontaktów oraz odpowiedzialności instytucji państwowych.

Czytaj też:

Polityczne trzęsienie ziemi w Waszyngtonie. Co zrobi Donald Trump?Czytaj też:

"Nie mogę już tego znieść". Były książę prosił Epsteina o pomoc