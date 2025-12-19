Zełenski zaprosił Nawrockiego. Padły słowa o wdzięczności

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski z oficjalną wizytą. W czwartek około godziny 19:00 samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie wylądował na lotnisku w Warszawie. Ukraińskiego przywódcę przywitali przedstawiciele polskich władz oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Prezydent Ukrainy przyleciał do Polski prosto z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie omawiano strategiczne finansowanie Kijowa na kolejne dwa lata. W konkluzjach spotkania zaznaczono, że "Rada Europejska zatwierdza udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld EUR na lata 2026-2027 w oparciu o zaciągnięcie pożyczek przez UE na rynkach kapitałowych, które to pożyczki będą wsparte marginesem elastyczności budżetu UE".

W piątek Zełenski po raz pierwszy spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. O godz. 10:00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się ceremonia powitania prezydenta Ukrainy przez polskiego przywódcę. Następnie obaj przywódcy rozmawiali w cztery oczy. Spotkanie zakończyło się kilkanaście minut przed godziną 12.00. Następnie obaj prezydenci udali się na rozmowy plenarne delegacji.

Zełenski: Ukraina zawsze jest wdzięczna Polsce i zawsze będzie wdzięczna

Po spotkaniu Zełenski wyraził wdzięczność za przyjęcie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, a także zaprosił głowę państwa polskiego na Ukrainę.

– Pragnę podziękować panu prezydentowi za tę wizytę, za to spotkanie, pierwszą wizytę oficjalną do Polski i oczywiście zapraszam pana prezydenta do Ukrainy, jestem przekonany, że jest to bardzo ważne dla naszych społeczeństw – powiedział ukraiński przywódca.

– Też poruszył pan taką kwestię podczas swojego przemówienia, jeżeli chodzi o opinię społeczną... Ukraina zawsze jest wdzięczna Polsce i zawsze będzie wdzięczna i będzie pamiętała te pierwsze dni okrutnej agresji Rosji wobec nas i Ukraina zawsze broniła siebie i broniła sobą Europę – zapewnił Zełenski.

