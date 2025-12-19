Pożyczka dla Ukrainy. Tusk krytykowany

Zobowiązania nie zaciągnęły jedynie trzy państwa: Węgry, Słowacja i Czechy.

"Kolejny wspólny, unijny dług! 24 państwa członkowskie (bez Węgier, Słowacji i Czech) zaciągną wspólny dług gwarantowany unijnym budżetem. Rada Europejska zatwierdziła udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld EUR na lata 2026–2027 w oparciu o zaciąganie pożyczek przez UE na rynkach kapitałowych. Pożyczka ta zostanie spłacona przez Ukrainę wyłącznie wtedy, gdy zostaną uzyskane reparacje" – napisała deputowana do PE z ramienia Konfederacji.

Bryłka opublikowała dokument z zawartymi konkluzjami ustaleń. "Rada Europejska zatwierdza udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld EUR na lata 2026-2027 w oparciu o zaciąganie pożyczek przez UE na rynkach kapitałowych, które to pożyczki będą wsparte marginesem elastyczności budżetu" – czytamy w materiale.

Jak podkreślono, "Rada Europejska zatwierdza udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld EUR na lata 2026-2027 w oparciu o zaciągnięcie pożyczek przez UE na rynkach kapitałowych, które to pożyczki będą wsparte marginesem elastyczności budżetu UE".

W dokumencie zaznaczono, że "uruchomienie zasobów budżetu Unii w formie gwarancji w odniesieniu do tej pożyczki nie będzie miało wpływu na zobowiązania finansowe Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji".

Bosak: Nie było tu żadnego przymusu ani groźby

Sytuację skomentował w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. "Kolejne miliardy z kieszeni Polaków dla Ukrainy!" – napisał polityk Konfederacji.

Jak zaznaczył, "Donald Tusk w Brukseli pod osłoną nocy zobowiązał polskich podatników do uczestnictwa w zaciągnięciu i spłaceniu gigantycznej pożyczki". "Nie było tu żadnego przymusu ani groźby sankcji. Czechy, Węgry i Słowacja odmówiły udziału w tej farsie, i... po prostu nie będą w niej uczestniczyć. Polska mogłaby zrobić dokładnie to samo" – czytamy we wpisie.

Bosak postawił w tej sprawie kilka kluczowych pytań: "Dlaczego premier Tusk nie zrobił tego samego, co premierzy trzech innych krajów naszego regionu? Jaką część z kwoty 90 miliardów euro (!) będą musieli spłacić Polacy? Co Polska uzyska w zamian za tę hojność?".

Polityk dodał, że "pewnie nigdy nie usłyszymy odpowiedzi".

