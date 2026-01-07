Właściciel TVN odrzuca ofertę. Zwrot ws. olbrzymiej transakcji

Reuters informował wcześniej, że Netflix jest gotowy nabyć sektor studyjny i streamingowy firmy za gotówkę. O zakup zabiega nadal Paramount Skydance, który chce przejąć cały WBD. Co nie bez znaczenia, kontrolująca potencjalnego nabywcę rodzina Ellisonów ma dobre kontakty z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, a to daje perspektywę szybkiego uzyskania zgody organów regulacyjnych na transakcję. Z kolei Comcast jest zainteresowany zakupem części aktywów.

Wcześniej miliarder Larry Ellison, którego syn David jest szefem Paramount Skydance, zadeklarował gwarancje finansowe w wysokości 40,4 mld dol. na potrzeby przejęcia koncernu Warner Bros Discovery.

Firma poinformowała w liście do akcjonariuszy, że propozycja Paramount Skydance miałaby być częściowo sfinansowana z zaciągniętych pożyczek, co wiązałoby się z większym ryzykiem dla Warner Bros Discovery, dlatego też zdecydowano o jej odrzuceniu.

Kilka tygodni temu WBD zgodził się sprzedać Netflixowi znaczną część udziałów za 83 mld dol. Następnie jednak Paramount Skydance zwrócił się do akcjonariuszy z ofertą przejęcia koncernu za 108 mld dol. W ramach transakcji przejęty miałby zostać również polski TVN.

Możliwy dalszy podział

W sytuacji, gdy żadna z ofert na zadowoli Warner Bros. Discovery, firma może kontynuować prace nad podziałem. Miałby nastąpić do połowy 2026 roku. Studia filmowe, kanały HBO i serwis streamingowy HBO Max trafiłyby do Warner Bros., natomiast kanały linearne, takie jak Discovery Channel, CNN, TLC, Animal Planet, TVN i TVN24 do Discovery Global. Wówczas może być łatwiej o fuzje z innymi podmiotami, ale raka fuzja mogłaby wpłynąć na linię CNN czy TVN24.

Platformę Netfliks z kolei interesują głównie studia filmowe i serwis streamingowy HBO Max. Kanały linearne nie byłyby prawdopodobnie częścią transakcji. "Taka fuzja umocniłaby i tak dominującą pozycję giganta streamingu na wielu rynkach. Uzyskanie zgód od organów regulacyjnych w USA stoi pod znakiem zapytania. Zwłaszcza, że Netflix jest krytykowany przez ruch MAGA (Make America Great Again).Comcast, właściciel operatora Xfinity, platform Sky i NBCUniversal, a także współwłaściciel SkyShowtime (obok Paramount Skydance) samodzielnie nie ma gotówki niezbędnej do szybkiej inwestycji w WBD. Może sięgnąć po wsparcie funduszy inwestycyjnych, na przykład z Półwyspu Arabskiego" – wskazano.

