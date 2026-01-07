800 tys. zł z ministerstwa do TVN-u. Znamy powód

O przelanych środkach poinformował poseł PiS Jacek Ozdoba. Ministerstwo Energii potwierdziło przekazanie środków w oficjalnym piśmie, które było odpowiedzią na wniosek posła o udostępnienie informacji publicznej na ten temat.

W dokumencie ministerstwa czytamy:

"Ministerstwo Energii w okresie od 1 lipca 2024 r. do 15 grudnia 2025 r. wydatkowało środki Programu Polskiej Energetyki Jądrowej wyłącznie na działania edukacyjno-informacyjne realizowane przez Departament Komunikacji. Obejmowały one m.in. zakup telewizyjnego czasu antenowego na potrzeby emisji spotów telewizyjnych w ramach kampanii „Czas zrozumieć Atom”.

Na ten cel Ministerstwo Energii przeznaczyło kwotę 799 992 zł brutto na podstawie umowy zawartej w dniu 21 listopada 2025 r. z TVN S.A. reprezentowaną przez TVN Media Sp. z o.o.

Uprzejmie informuję, że przedstawione informacje zostały opracowane przez właściwą komórkę organizacyjną Ministerstwa Energii – Departament Energii Jądrowej oraz Wydział Edukacji Atomowej".

Poseł PiS Rafał Bochenek nie kryje oburzenia tą sprawą. "Prawie 800 tys zł dla TVN-u? W czasach gdzie brakuje dosłownie na wszystko: służba zdrowia, wojsko, a obywatelom podnosi się regularnie podatki z powodu gigantycznej dziury budżetowej TVN obsypywany jest "workami" pieniędzy na swoją propagandę" – napisał Bochenek w mediach społecznościowych.

