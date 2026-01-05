Bolesna wpadka TVN24? "Danzig, Posen, Warschau i Krakau"

Ze zdjęcia wynika, że wobec części polskich miast użyto nazewnictwa niemieckiego. Dotyczy to między innymi Poznania, Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia. W polskiej nomenklaturze ostały się Olsztyn, Lublin i Łódź. Mapka pochodzi prawdopodobnie z niemieckiego portalu pogodowego wetteronline.de.

Danzig, Posen, Warschau i Krakau w TVN24

"Hej TVN24 to jaka jutro pogoda w Danzig, Posen, Warschau i Krakau" – skomentował Jabłoński.

"Aber wunderschön!" – dodał Paweł Szrot, także polityk PiS. Znaczy to "ależ przepięknie". "Ale jak się dobrze wczytać to przecież jest Lwiw, a nie Lemberg. Jakaś niekonsekwencja" – dodał.

"To już jesteśmy po Anschluss-ie?" – napisał jeden z internautów. "TVN jest coraz bezczelniejsza w germanizacji polskiej przestrzeni medialnej" – skomentował inny.

Mocna zima w Polsce

Prognozy pogody z pewnością cieszą się w ostatnich dniach sporą oglądalnością. W ubiegłym tygodniu w Polsce nastała mroźna zima z dużymi opadami śniegu. Spowodowało to poważne perturbacje w kilku miejscach w kraju.

30 grudnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił najwyższy stopień ostrzeżeń meteorologicznych dla zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i wschodniej części woj. pomorskiego. W znacznej części woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego ogłoszono ostrzeżenia drugiego stopnia. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla południowej części woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Wcześniej alerty przed silnym wiatrem obowiązywały w woj. lubelskim, mazowieckim, części woj. warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części woj. łódzkiego i wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego.

