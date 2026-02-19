"To nie jest wina Marty Nawrockiej". Dziennikarka TVN o głośnym wywiadzie

Wywiad Marty Nawrockiej, przeprowadzony przez Joannę Kryńską w TVN24, jest od kilku dni szeroko komentowany w mediach i internecie. W rozmowie poruszono zarówno wątki osobiste, jak i tematy światopoglądowe. Padły pytania dotyczące praw kobiet, in vitro i aborcji, co wywołało mieszane reakcje odbiorców – od ostrej krytyki po wsparcie.

Pierwsza dama zdecydowanie zadeklarowała się "za życiem, a przeciwko aborcji". Jednocześnie wskazała, że nie ograniczałaby prawa do in vitro innym parom. Dopytywana o to, czy wsparcie państwa dla rodzin korzystających z in vitro jest dla niej ważne, unikała odpowiedzi. – Proszę inny zestaw pytań – oświadczyła.

Nie odpowiedziała również na pytanie, czy popiera dwie dozwolone przesłanki aborcji w przypadku zagrożenia życia matki oraz ciąży w wyniku gwałtu.

Wywiad Marty Nawrockiej dla TVN24. Kolenda-Zaleska obwinia Kancelarię Prezydenta

Dziennikarka "Faktów" TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska, komentując medialne reakcje, podkreśliła, że część z nich jest niesprawiedliwa wobec Marty Nawrockiej. Zdaniem dziennikarki, wywiad został przeprowadzony sprawnie, a ewentualne braki wynikały przede wszystkim z niedostatecznego przygotowania pierwszej damy do trudnych pytań, których – jak dodała – można było się spodziewać.

– To jest wina Kancelarii Prezydenta, że nie przygotowała Marty Nawrockiej na trudne pytania – podkreśliła Kolenda-Zaleska. – To nie jest wina Marty Nawrockiej – zaznaczyła, tłumacząc, że momenty zawahania i ciszy mogły wynikać z braku doświadczenia medialnego, a nie z braku wiedzy.

Dziennikarka zasugerowała, że pierwsza dama mogła chcieć wyrazić poglądy bardziej liberalne niż oficjalna linia Pałacu Prezydenckiego, szczególnie w kontekście kwestii takich jak prawa kobiet czy in vitro, lecz nie wypadało jej tego publicznie powiedzieć.

Dziennikarka "Faktów" docenia pierwszą damę

Kolenda-Zaleska podkreśliła, że sama decyzja pierwszej damy o udzieleniu wywiadu zasługuje na docenienie, zwłaszcza w porównaniu z jej poprzedniczką Agatą Kornhauser-Dudą, która nie rozmawiała z prasą. Zdaniem dziennikarki, otwartość w rozmowie jest "lepsza niż milczenie" i powinna być traktowana jako etap nauki oraz budowania kontaktu z mediami.

Do tej pory Kancelaria Prezydenta nie odniosła się publicznie do zarzutów Kolendy-Zaleskiej.

